Dinamo tipărește un volum cu mesaje despre Mircea Lucescu

Dinamo va lansa un volum tipărit cu mesaje despre Mircea Lucescu, care îi va fi oferit familiei antrenorului.

Cei care doresc pot lăsa un mesaj la adresa: https://dinamo1948.ro/ramas-bun-mircea-lucescu/.

“Un gând de respect pentru Mircea Lucescu. Vestea trecerii la cele veşnice a marelui jucător şi antrenor de legendă, Mircea Lucescu, a îndurerat profund nu doar comunitatea dinamovistă, ci şi fotbalul mondial.

Pentru a înţelege cu adevărat impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra noastră, este suficient să ne uităm la locul pe care îl ocupă în istoria clubului. Este cel mai longeviv antrenor al lui Dinamo, iar din cele 18 titluri de campioană, 8 îi sunt strâns legate de nume, fie ca jucător, fie ca antrenor. Echipa formată la finalul anilor ’80 rămâne şi astăzi una dintre cele mai valoroase din istoria fotbalului românesc. Prin ceea ce a construit şi prin felul în care a inspirat, a marcat generaţii întregi.

În semn de recunoştinţă, deschidem un spaţiu în care toţi cei care l-au admirat pot transmite un gând de respect şi de amintire. Mesajele pot fi transmise până la finalul zilei de duminică, 12.04. O selecţie a acestora va fi reunită într-un volum tipărit, care va fi oferit familiei, ca expresie a respectului şi preţuirii comunităţii” notează cei de la Dinamo.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu e la Arena Națională, unde fanii și personalitățile din lumea sportului îi aduc un omagiu, accesul fiind permis publicului până la ora 21:00.

Programul pentru public joi, 9 aprilie, e de la 10:00 la 20:00. Vineri e slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu, dar participarea la biserică e limitată la familie şi invitaţi, la fel ca la cimitirul Bellu.

„Ați dat glas numelui DINAMO. Clubul Sportiv Dinamo București își exprimă profundul regret și aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Respect și recunoștință pentru tot ce ați realizat în culorile alb-roșii, pentru lecțiile pe care ni le-ați oferit, pentru mândria în a reprezenta România” au scris și cei de la CS Dinamo.