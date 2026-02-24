Doliu în sportul românesc. A murit Petre Băluță, o legendă a fotbalului

Doliu în fotbalul românesc, după dispariția lui Petre Băluță, o adevărată legendă a sportului cu balonul rotund de la noi.

Petre Băluță este fostul jucător care a marcat pe terenul celor de la Arsenal.

Legendarul fotbalist Petre Băluță, cunoscut pentru cele 226 de meciuri în prima ligă și pentru performanțele sale din anii 1960-1970, a murit, scrie golazo.ro.

Anunțul a fost confirmat luni, 23 februarie 2026, de foștii colegi din echipa din Bacău.

Cine a fost Petre Băluță

Petre Băluță s-a născut la 1 ianuarie 1945 și a jucat constant în Divizia A între anii 1966 și 1978.

Cel supranumit „Mobra”, pentru viteza sa pe teren, a fost transferat la echipa băcăuană de antrenorul Constantin „Titi” Teașcă”, cu un rol esențial în promovarea clubului în prima ligă.

Fotbalistul a ajuns la Dinamo Obor, la solicitarea antrenorului mai sus amintit.

Un punct de cotitură în cariera lui Băluță îl reprezintă performanțele din competițiile europene, inclusiv golul înscris pe terenul lui Arsenal, în sferturile Cupei Orașelor Târguri, precursorul Cupei UEFA.

În sezonul 1969-1970 al Cupei Orașelor Târguri, Dinamo Bacău s-a confruntat cu legendarii de la Arsenal, într-o dublă europeană memorabilă. Partida tur de la Bacău s-a încheiat cu 2-0 pentru englezi.

Returul de la Londra a evidențiat și mai mult diferența de calibru. Arsenal s-a impus cu 5-1, încheind dubla cu scorul general de 7-1. Singurul gol al românilor a fost înscris de Petre Băluță.

