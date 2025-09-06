Federația Română de Handbal a anunțat lotul convocat de selecționerul Florentin Pera pentru dubla de pregătire cu Franţa, programată la Oradea Arena, în zilele de 18 şi 20 septembrie 2025.

Biletele pentru cele două partide sunt disponibile online pe platforma Eventim.ro.

„Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera

Această acțiune se desfășoară sub egida campaniei „Toţi pentru România”, o inițiativă prin care Federația Română de Handbal îşi propune să aducă echipa națională mai aproape de suporteri, în toate regiunile ţării.

Oradea găzduiește, astfel, un nou eveniment de anvergură internațională, cu publicul local în prim-plan.

Cele două partide fac parte din programul de pregătire al echipei naționale în perspectiva participării la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, competiție ce va avea loc în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, în Germania şi Olanda.

Turneul reunește cele mai puternice echipe ale lumii şi reprezintă o etapă esențială în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Cum arată lotul României

Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov)

Bianca Bazaliu (CS Gloria Bistriţa)

Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti)

Bianca Curmenţ (CS Corona Braşov)

Yulyia Dumanska (CS Minaur Baia Mare)

Gabriela Dumitraşcu (CSM Corona Braşov)

Asma Elghaoui (SCM Rm Vâlcea)

Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Sorina Grozav (CSM Corona Braşov)

Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila)

Mihaela Mihai (CSM Bucureşti)

Rebeca Necula (SCM Rm Vâlcea)

Alexia Niţă (HC Zalău)

Lorena Ostase (CS Gloria Bistriţa)

Andreea Popa (HC Dunărea Brăila)

Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila)

Ştefania Stoica (CS Gloria Bistrita)

Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

STAFF TEHNIC

Florentin Pera (antrenor principal)

Bogdan Burcea (antrenor secund)

Ildiko Barbu Kerekes (antrenor portar)

Liviu Dumitrescu (preparator fizic)

Aureliana Gurău (fizioterapeut)

Florentina Toniţa (psiholog)

Ioan-Radu Cheregi (analist video)

Valeriu Tomescu (metodist performanţă)

Florin Oancea (doctor)

Viorel Mazilu (director tehnic FRH)

Nicoleta Alexandrescu (antrenor federal)