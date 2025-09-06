Prima pagină » Sport » „Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera

„Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera

06 sept. 2025, 15:14, Sport
„Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera

Federația Română de Handbal a anunțat lotul convocat de selecționerul Florentin Pera pentru dubla de pregătire cu Franţa, programată la Oradea Arena, în zilele de 18 şi 20 septembrie 2025.

Biletele pentru cele două partide sunt disponibile online pe platforma Eventim.ro.

„Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera

Această acțiune se desfășoară sub egida campaniei „Toţi pentru România”, o inițiativă prin care Federația Română de Handbal îşi propune să aducă echipa națională mai aproape de suporteri, în toate regiunile ţării.

Oradea găzduiește, astfel, un nou eveniment de anvergură internațională, cu publicul local în prim-plan.

Cele două partide fac parte din programul de pregătire al echipei naționale în perspectiva participării la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, competiție ce va avea loc în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, în Germania şi Olanda.

Turneul reunește cele mai puternice echipe ale lumii şi reprezintă o etapă esențială în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Cum arată lotul României

Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov)
Bianca Bazaliu (CS Gloria Bistriţa)
Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti)
Bianca Curmenţ (CS Corona Braşov)
Yulyia Dumanska (CS Minaur Baia Mare)
Gabriela Dumitraşcu (CSM Corona Braşov)
Asma Elghaoui (SCM Rm Vâlcea)
Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
Sorina Grozav (CSM Corona Braşov)
Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila)
Mihaela Mihai (CSM Bucureşti)
Rebeca Necula (SCM Rm Vâlcea)
Alexia Niţă (HC Zalău)
Lorena Ostase (CS Gloria Bistriţa)
Andreea Popa (HC Dunărea Brăila)
Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila)
Ştefania Stoica (CS Gloria Bistrita)
Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

STAFF TEHNIC

Florentin Pera (antrenor principal)
Bogdan Burcea (antrenor secund)
Ildiko Barbu Kerekes (antrenor portar)
Liviu Dumitrescu (preparator fizic)
Aureliana Gurău (fizioterapeut)
Florentina Toniţa (psiholog)
Ioan-Radu Cheregi (analist video)
Valeriu Tomescu (metodist performanţă)
Florin Oancea (doctor)
Viorel Mazilu (director tehnic FRH)
Nicoleta Alexandrescu (antrenor federal)

Citește și

SPORT CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalstul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber
15:04
CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalstul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber
SPORT Mircea Lucescu, observație controversată după partida România-Canada 0-3: „Numai canadieni nu erau”
15:04
Mircea Lucescu, observație controversată după partida România-Canada 0-3: „Numai canadieni nu erau”
SPORT Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”
11:43
Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”
SPORT Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
08:33
Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
SPORT Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
08:18
Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
SPORT România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”
01:10
România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
KanalD
Ai văzut-o? Edith Maria, o minoră din București, a dispărut de acasă și nu s-a mai întors. Mama ei o caută cu disperare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Evz.ro
Anguilla, insula care a devenit o mină de aur digitală. Domeniul .ai aduce venituri record
A1
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Marcela Fota are vreo afinitate în ceea ce îl privește pe partenerul de viață al Elenei Udrea? Cum l-a complimentat interpreta de muzică populară pe acesta? "Îmi place și îl admir!"
RadioImpuls
Spike a dat-o uitării pe Livia Eftimie! INCREDIBIL cum s-a afișat artistul cu noua lui cucerire: „Blestemele lui Bordea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Ce a descoperit un submersibil care explora cratere gigantice pe fundul Pacificului?
ACTUALITATE Marian Godină, apostrofat de fani că „CERȘEȘTE” bani pe rețelele de socializare. „Cum merge cerșitul, fra?”
15:43
Marian Godină, apostrofat de fani că „CERȘEȘTE” bani pe rețelele de socializare. „Cum merge cerșitul, fra?”
ACTUALITATE Emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR va fi suspendată 60 de minute. Când nu va fi disponibilă platforma
15:29
Emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR va fi suspendată 60 de minute. Când nu va fi disponibilă platforma
ULTIMA ORĂ A fi sau a nu fi ȘCOALĂ. Nesiguranță și haos, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil”
15:02
A fi sau a nu fi ȘCOALĂ. Nesiguranță și haos, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil”
HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2025. BERBECII sunt posesivi
15:00
Horoscop 7 septembrie 2025. BERBECII sunt posesivi
ACTUALITATE Haos la cea mai mare școală din Capitală. Conducerea și-a dat demisia în bloc. Părinții merg în instanță și fac acuzații înainte de începerea școlii
14:36
Haos la cea mai mare școală din Capitală. Conducerea și-a dat demisia în bloc. Părinții merg în instanță și fac acuzații înainte de începerea școlii
ULTIMA ORĂ Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, VERDICT final, dezvăluiri și mize uriașe
14:24
Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, VERDICT final, dezvăluiri și mize uriașe