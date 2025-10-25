Prima pagină » Sport » El e „Lupul Singuratic” care așteaptă DEBUTUL pentru „Stejari”. Ce ritual are

Iulian Melinte provine dintr-o familie de rugbiști și abia așteaptă să debuteze pentru „Stejari”.

Sportivul mănâncă la fiecare mic dejun 8 ouă, nu se pregătește pentru meciuri fără să citească horoscopul în ziua de joc și știe că are mereu un înger păzitor alături: pe fratele său, fost rugbist, decedat în urmă cu cinci ani.

La 20 de ani, Iulian Melinte este unul dintre cei mai promițători rugbiști români, iar în aceste zile se află în plină pregătire cu selecționata Lupilor pentru meciurile din Rugby Europe Super Cup.

După cum recunoaște, sportivul chiar se regăsește în felul de a fi al lupilor și se mândrește cu acest lucru: „Chiar simt puțin din atitudinea lor. Și chiar sunt numit de colegi ca fiind un lup singuratic, datorită muncii și dăruirii mele. Vin înainte să nceapă antrenamentele și mai rămân singur după antrenamente să mă pregătesc”.

Provenind dintr-o familie de rugbiști, Iulian Melinte nu avea cum să aleagă un alt sport. Abia a așteptat să înceapă antrenamentele, pentru că de când era mic, a avut un singur vis: să devină component al naționalei României. „Eu provin dintr-o familie de rugbiști. Tata, fratele și unchiul meu au fost rugbiști și eu trebuie să duc tradiția mai departe. Visul meu de mic copil, e să ajung Stejar, să cânte imnul și să fac niște meciuri foarte frumoase pentru echipa națională” spune Iulian Melinte.

De la 7 ani, de când a descoperit frumusețea acestui sport și de pe gazon, nu doar din tribună, Iulian se antrenează zi de zi și se mândrește că în carieră a trecut deja pe la cele trei mari cluburi bucureștene: Dinamo, Steaua și Rapid: „M-am simțit atras de acest sport. Fiind în familie asta am văzut. Rugby, rugby și iar rugby. La șapte ani am început la Steaua și la 16 ani am continuat la Dinamo, până la 19 ani, până am venit la CS Rapid”.

E cunoscut faptul că rugbiștii se țin în formă și prin alimentație. Iulian este îndrăgostit de omletă, pe care și-o face singur din… 7-8 ouă. Apoi explică și cum a ajuns la asemenea performanță: „Omleta nu lipsește niciodată de la masa de dimineață. Știu că are foarte multe proteine și așa că nu fac decât să le consum și eu. Omleta mi-o fac eu, din 7-8 ouă, ceva de genul acesta. Din fericire, n-am probleme. Chiar îmi place foarte mult mâncarea de dimineață”.

La capitolul prăjituri, nu există dubii: amandina de ciocolată e preferata sa. De asemenea, știe exact ce superputere ar fi vrut să aibă, daca s-ar putea.

„Aș vrea să zbor. Să pot merge oriunde, mai ales acasă. Pentru că puterea mea este acasă, lângă familie, și mereu o să fiu acolo, lângă ei. Familia mea e susținerea mea. Fără ei nu ajungeam unde sunt astăzi și fără ei nu o să ajung în continuare acolo unde îmi doresc”, mărturisește el.

Iulian a făcut și o destăinuire specială: își consultă horoscopul în fiecare dimineață. „Citesc horoscopul în fiecare dimineață și chiar cred în el. Multe s-au adeverit, dar știu și că norocul ți-l faci cu mâna ta. Eu sunt în zodia Scorpion”, a mai declarat Melinte.

