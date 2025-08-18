Prima pagină » Sport » Elvir Koljic, eroul Rapidului după „dubla” din meciul cu FCSB. „Singura soluție a fost să dau cu călcâiul”

18 aug. 2025, 09:34, Sport
Rapid – FCSB s-a încheiat 2-2, golurile fiind marcate de Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), respectiv Elvir Koljic (83, 90+2).

La golul din minutul 83, Koljic a preluat pe piept, a scăpat de marcajul lui Ngezana și a înscris în poarta lui Târnovanu cu călcâiul.

În minutul 90+2, Borza i-a luat mingea lui Ngezana, Târnovanu a respins la Koljic, care a marcat pentru 2-2, scor final în Rapid – FCSB, de pe Arena Națională.

Elvir Koljic, eroul Rapidului. A explicat golul cu câlcâiul din meciul cu FCSB

„La primul gol am primit un pic mingea în spate și singura soluție în poziția aceea a fost să dau cu călcâiul. Am încercat, l-am prins și pe Târnovanu pe picior greșit, nu a putut să reacționeze și mingea a intrat în plasă. Am jucat împotriva campioanei din ultimele două sezoane, dar s-a simțit puțină oboseală la ei în ultimele minute. E bine că mereu jucăm o repriză, dar cu cât trece timpul o să ajungem să jucăm bine 90 de minute.

Meritul este al întregii echipe pentru că toți am luptat din primul până în ultimul minut. Chiar dacă am fost conduși cu 2-0, am reușit totuși să revenim și să luăm un punct. Sunt fericit că am reușit să marchez două goluri și că mi-am ajutat echipa. Sper să o fac în continuare. Le mulțumesc suporterilor care ne-au susținut și când eram conduși. Ne-au împins de la spate până la capăt, punctul ăsta este pentru ei”, a declarat Elvir Koljic, la Digi Sport.

Rapid – FCSB, 2-2

Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita – Dobre, Gojkovic, Hazrollaj – Baroan

Rezerve: Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic

Antrenor: Constantin Gâlcă

FCSB: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Lixandru, Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu

Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Rapid – FCSB 2-2. Charalambous: „Am fost echipa mai bună”

Mediafax
