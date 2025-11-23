Eșec dureros cu Uruguay la rugby! Ni s-au anulat trei eseuri după analiza video

Prima reprezentativă de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.
Ai noștri au reușit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) și Thomas Crețu (78), toate transformate de Alin Conache. De asemenea, am avut trei eseuri anulate, după consultarea TMO, sinonimul tehnologiei VAR din fotbal.
Meciul a fost ultimul pentru Cristi Chirica, el anunțându-și retragerea din echipa națională.
Este a şaptea înfrângere suferită de Stejari în acest an, din 10 meciuri disputate, şi a doua în faţa Uruguay-ului, după 8-70, în deplasare, la 12 iulie.
Uruguay ocupă locul 15 în clasamentul World Eugby, „stejarii” abia poziția 21.
„Stejarii” închid astfel seria meciurilor „Kaufland Games Trilogy”, cu o victorie și două înfrângeri. Următorul meci al României va fi în luna februarie, în Rugby Europe Championship.
1. 11 iunie 2008, Bucuresti: Uruguay – ROMÂNIA 6-10 (IRB Nations Cup)
2. 12 iunie 2009, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 17-11 (IRB Nations Cup)
3. 12 noiembrie 2010, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 21-21 (preliminarii CM)
4. 27 noiembrie 2010, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 39-12 (preliminarii CM)
5. 7 iunie 2012, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 29-9 (IRB Nations Cup)
6. 13 iunie 2014, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 34-16 (IRB Nations Cup)
7. 13 iunie 2016, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 40-0 (IRB Nations Cup)
8. 26 noiembrie 2016, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 36-10 (meci test)
9. 23 noiembrie 2018, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 20-27 (meci test)
10. 6 noiembrie 2021, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 29-14 (meci test)
11. 9 iulie 2022, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 22-30 (meci test)
12. 16 iulie 2022, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 26-20 (meci test)
13. 12 noiembrie 2022, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 16-21 (meci test)
14. 23 noiembrie 2024, București: ROMÂNIA – Uruguay 21-23 (meci test)
15. 12 iulie 2025, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 70-8 (meci test)
Foto: Facebook / Rugby Romania