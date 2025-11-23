Prima reprezentativă de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.

Ai noștri au reușit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) și Thomas Crețu (78), toate transformate de Alin Conache. De asemenea, am avut trei eseuri anulate, după consultarea TMO, sinonimul tehnologiei VAR din fotbal.

Eșec dureros cu Uruguay la rugby! Ni s-au anulat trei eseuri după analiza video

Meciul a fost ultimul pentru Cristi Chirica, el anunțându-și retragerea din echipa națională.

Este a şaptea înfrângere suferită de Stejari în acest an, din 10 meciuri disputate, şi a doua în faţa Uruguay-ului, după 8-70, în deplasare, la 12 iulie.

Uruguay ocupă locul 15 în clasamentul World Eugby, „stejarii” abia poziția 21.

„Stejarii” închid astfel seria meciurilor „Kaufland Games Trilogy”, cu o victorie și două înfrângeri. Următorul meci al României va fi în luna februarie, în Rugby Europe Championship.

Care au fost toate meciurile România – Uruguay din istorie?

1. 11 iunie 2008, Bucuresti: Uruguay – ROMÂNIA 6-10 (IRB Nations Cup)

2. 12 iunie 2009, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 17-11 (IRB Nations Cup)

3. 12 noiembrie 2010, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 21-21 (preliminarii CM)

4. 27 noiembrie 2010, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 39-12 (preliminarii CM)

5. 7 iunie 2012, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 29-9 (IRB Nations Cup)

6. 13 iunie 2014, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 34-16 (IRB Nations Cup)

7. 13 iunie 2016, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 40-0 (IRB Nations Cup)

8. 26 noiembrie 2016, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 36-10 (meci test)

9. 23 noiembrie 2018, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 20-27 (meci test)

10. 6 noiembrie 2021, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 29-14 (meci test)

11. 9 iulie 2022, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 22-30 (meci test)

12. 16 iulie 2022, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 26-20 (meci test)

13. 12 noiembrie 2022, Bucuresti: ROMÂNIA – Uruguay 16-21 (meci test)

14. 23 noiembrie 2024, București: ROMÂNIA – Uruguay 21-23 (meci test)

15. 12 iulie 2025, Montevideo: Uruguay – ROMÂNIA 70-8 (meci test)

Foto: Facebook / Rugby Romania