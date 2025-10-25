Etapă ca pe vremuri la Liga 2 la fotbal! 9 meciuri la ora 11 dimineața, avem toate rezultatele

Eșalonul secund a oferit o premieră a ultimilor ani la acest nivel fotbalistic. 9 din 11 partide au început, simultan, la aceeași oră.

CS Dinamo a reușit a doua victorie în 11 etape, 3-1 cu gruparea ilfoveană CS Tunari, la capătul unui meci în care oaspeții au condus cu 1-0 până în minutul 87.

Etap ă ca pe vremuri la Liga 2 la fotbal! 9 meciuri la ora 11 dimineaț a, avem toate rezultatele

Corvinul este singura echipă neînvinsă în acest sezon, iar cele mai multe eșecuri, 9, are CSM Olimpia Satu Mare.

Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița NU au drept de promovare în Superliga.

Sezonul regulat prevede doar turul, 21 de etape, urmând ca primele 6 clasate să avanseze în play-off, iar restul de 16 echipe să fie împărțite în două grupe de play-out.

Corvinul – FC Bac ău 2-0 (P îrvulescu 34, Ribeiro 50)

CS Dinamo – Tunari 3-1 (Coco ș 89, Mălăele 90+1, 90+4 / Hlistei 45+2)

CSC Șelimbăr – Ceahl ăul 3-1 (Luca 13, Jurj 83, Lenghel 89 / Davordzie 79 pen.)

CSC Dumbrăvița – Muscelul C âmpulung 0-0

Olimpia Satu Mare – Steaua 1-4 (Magyari 58 / Chipirliu 14, 16, 35, N. Popescu 74)

CSM Re șița – Poli Ia și 0-1 ( Ghindovean 89)

FC ASA Tg. Mureș – CSM Slatina 3-2 (Cruceru 12, Bogdan 28, M ăgerușan 53 pen. / Prejmerean 6, Mihaiu 58)

Sepsi Sf. Gheorghe – Gloria Bistri ța 1-1 (C. Matei 45+3 / Effiom 80)

Chindia T ârgovi şte – FC Voluntari 0-2

Duminică, de la ora 11:30, are loc partida FC Bihor – CS Afumaţi.

Cum arată clasamentul?

Corvinul Hunedoara – 29p (20-7)

FC ASA Tg. Mureș – 23p (26-13)

Steaua – 20p (23-16)

FC Bihor – 22p (22-11)

FC Voluntari – 22p (13-9)

Chindia Târgoviște – 20p (21-8)

Sepsi Sf. Gheorghe – 20p (12-8)

CSM Reșița – 19p (22-13)

Metalul Buzău – 19p (19-12)

Poli Iași – 18p (12-9)

Concordia Chiajna – 17p (21-14)

CS Afumați – 14p (13-11)

CSM Slatina – 12p (10-11)

CS Dinamo – 11p (10-14)

Ceahlăul P. Neamț – 11p (11–22)

Gloria Bistrița – 10p (11–19)

FC Bacău – 9p (10-18)

CSC 1599 Șelimbăr – 8p (17–30)

CSC Dumbrăvița – 8p (15-24)

Muscelul Câmpulung – 8p (8-25)

CS Tunari – 7p (12–22)

Olimpia Satu Mare – 4p (10–31)

Etapa următoare

S âmb ătă, 1 noiembrie

Metalul Buzău – Câmpulung

Ceahlărul – Olimpia Satu Mare

FC Bacău – CSC Șelimbăr

Gloria Bistrița – Corvinul

FC Voluntari – Sepsi

CSM Slatina – Chindia

CS Afumați – ASA Târgu Mureș

Poli Iași – FC Bihor

Tunari – CSM Reșița

Duminică, 2 noiembrie

Steaua – CSC Dumbrăvița

Concordia Chiajna – CS Dinamo