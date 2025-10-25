Etapă ca pe vremuri la Liga 2 la fotbal! 9 meciuri la ora 11 dimineața, avem toate rezultatele

Eșalonul secund a oferit o premieră a ultimilor ani la acest nivel fotbalistic. 9 din 11 partide au început, simultan, la aceeași oră.
CS Dinamo a reușit a doua victorie în 11 etape, 3-1 cu gruparea ilfoveană CS Tunari, la capătul unui meci în care oaspeții au condus cu 1-0 până în minutul 87.
Corvinul este singura echipă neînvinsă în acest sezon, iar cele mai multe eșecuri, 9, are CSM Olimpia Satu Mare.
Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița NU au drept de promovare în Superliga.
Sezonul regulat prevede doar turul, 21 de etape, urmând ca primele 6 clasate să avanseze în play-off, iar restul de 16 echipe să fie împărțite în două grupe de play-out.
Duminică, de la ora 11:30, are loc partida FC Bihor – CS Afumaţi.
Corvinul Hunedoara – 29p (20-7)
FC ASA Tg. Mureș – 23p (26-13)
Steaua – 20p (23-16)
FC Bihor – 22p (22-11)
FC Voluntari – 22p (13-9)
Chindia Târgoviște – 20p (21-8)
Sepsi Sf. Gheorghe – 20p (12-8)
CSM Reșița – 19p (22-13)
Metalul Buzău – 19p (19-12)
Poli Iași – 18p (12-9)
Concordia Chiajna – 17p (21-14)
CS Afumați – 14p (13-11)
CSM Slatina – 12p (10-11)
CS Dinamo – 11p (10-14)
Ceahlăul P. Neamț – 11p (11–22)
Gloria Bistrița – 10p (11–19)
FC Bacău – 9p (10-18)
CSC 1599 Șelimbăr – 8p (17–30)
CSC Dumbrăvița – 8p (15-24)
Muscelul Câmpulung – 8p (8-25)
CS Tunari – 7p (12–22)
Olimpia Satu Mare – 4p (10–31)
Metalul Buzău – Câmpulung
Ceahlărul – Olimpia Satu Mare
FC Bacău – CSC Șelimbăr
Gloria Bistrița – Corvinul
FC Voluntari – Sepsi
CSM Slatina – Chindia
CS Afumați – ASA Târgu Mureș
Poli Iași – FC Bihor
Tunari – CSM Reșița
Steaua – CSC Dumbrăvița
Concordia Chiajna – CS Dinamo