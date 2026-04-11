Momentul memorabil cu Mircea Lucescu, când a făcut schimb de tricouri cu Pele. Ce spunea „Il Luce” despre „Perla Neagră”

Regretatul Mircea Lucescu a fost protagonistul unui moment emblematic pentru istoria fotbalului românesc, la mondialele de la Guadalajara, din 1970. La vremea aceea, „Il Luce”, Căpitanul Naționalei, a făcut schimb de tricouri cu nimeni altul decât magnificul Pele, supranumit „Perla Neagră”.

”România are ceva de la Pelé. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă. Eram destul de aproape de el ca vârstă. Avea o imagine extraordinară, îl priveam ca pe un extraterestru”, spunea Lucescu, în urmă cu ceva vreme pentru Sport.ro.

Gestul făcut de Lucescu la Campionatul Mondial din Mexic: „Așa a fost Mircea, Căpitanul nostru”

Mircea Lucescu, fostul antrenor și selecționer, care s-a stins din viață la 80 de ani, este autorul unei pagini importante din fotbalul românesc.

La Campionatul Mondial de la Gudalajara, din Mexic, 1970, „Il Luce” avea doar 25 de ani și era titularul incontestabil al Naționalei.

Echipa României a intrat pe gazon cu Brazilia, în frunte cu Pele, „Perla Neagră”, a fotbalului mondial. A fost singura partidă de la Mondialele din 1970, când ambele echipe au avut tricouri galbene. Federația Română de Fotbal nu pusese la dispoziție un al doilea set de haine.

„Când am jucat cu Brazilia, îmi amintesc că nu aveam echipament cine-ştie-ce. Aveam stema lipită pe tricou aşa, cu un bold şi exista riscul să cadă la o simplă atingere a mingii. Atunci Lucescu s-a dus şi a cumpărat cu banii lui nişte tricouri bleu, că Brazilia juca tot în galben. Mereu lua deciziile. Aşa a fost Mircea, căpitanul nostru“, povestea Rică Răducanu în documentarul „Il Luce“, potrivit Adevărul.

Mircea Lucescu a făcut schimb de tricouri cu Pele

Fotbaliștii români au jucat cu patos și dăruire pe gazonul de pe Stadionul Jalisco, pe o căldura insuportabilă, un dezavantaj clar pentru Națională. Lucescu a fost cel care a ridicat moralul coechipierilor, când tensiunea meciului făcea atmosfera pe teren greu de suportat.

În 1970, Naționala României a jucat cu una dintre cele mai bune echipe din lume, de la acel moment, Brazilia. Partida a fost câștigată de brazilieni cu scorul de 3-2.

La sfârșitul meciului, într-un gest de fair-play și respect, Mircea Lucescu a făcut schimb de tricouri cu Pele.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București. Acestuia i s-a făcut rău în timpul unui cantonament la Mogoșoaia și a fost internat de urgență. Chiar în ziua în care urma a fi externat, Lucescu a suferit două atacuri de cord.