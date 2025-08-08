Prima pagină » Sport » FCSB a câștigat cu Drita, 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0. Gigi Becali a avut doi remarcați, dar a și criticat un jucător. „Prea lent”

08 aug. 2025, 09:23, Sport
FCSB a învins echipa kosovară FC Drita, cu 3-2, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League. Campioana României a revenit, după ce a fost condusă cu 2-0.

Au marcat Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty), Danijel Graovac (72), respectiv Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49).

Manșa secundă va avea loc pe 14 august, la Prishtina. Dacă depășește pe FC Drita, FCSB va juca în play-off cu Aberdeen.

Dacă va fi eliminată din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), estonienii câștigând cu 3-2 în prima manșă.

„Cum a arătat jocul în prima repriză? Mingea a fost doar la noi. Drita a dat un gol din noroc, mingea a fost doar la noi. Ce emoții să ai? A, că e posibil să te scoată dacă iei goluri la mișto, da… Dar nu aveam emoții că nu vom marca. Se putea întâmpla să nu marcăm, dar era mingea doar la noi. La 1-2 am zis că jucăm calificarea acolo.

Nu poate să te scoată Drita. Dacă te scoate, înseamnă că e vorba de ghinion. Dar cât ghinion să ai? Mi-a plăcut foarte mult atitudinea. Încep să recunosc echipa. Și și-a revenit George Popescu! Cel mai mult mi-a plăcut că a revenit Bîrligea. E cel pe care îl știu.

De ce l-am scos pe Popescu? Politic intrase bine și aveam nevoie de agresivitate la mijloc. Așa că l-am băgat pe Baba. George și-a revenit, dar era 2-2 și aveam nevoie de agresivitate, ca să nu mai facem tâmpenii. Cine nu mi-a plăcut? Chiricheș. A fost prea lent! Și Șut și-a cam revenit, mai ales în a doua repriză.

În mod normal, având în vedere echipa și scorul, victoria e 100%. Asta va fi în mod normal. Ce s-a întâmplat cu Shkendija… Nu mai zic niciodată în viața mea. Așa ceva? Să te scoată Shkendija… Ăia erau slabi de tot. Drita nu e așa slabă. A fost un blocaj mental, ghinion, încărcătură după pregătire… Acum s-a rezolvat”, a declarat Gigi Becali.

Cu Edjouma eu am greșit. Trebuia să-l țin în lot. E valoros. Nu trebuia să-i țin pe Ștefănescu și Gheorghiță. Trebuia să-l dau pe Gheorghiță și să-l țin pe Edjouma. Am greșit eu. Am zis că Gheorghiță e de perspectivă. Nu avem pe cine să scoatem. Trebuia să aleg între Gheorghiță, Edjouma și Ștefănescu. Da, Edjouma a fost la un pas de CFR Cluj. Eram înțeles cu Varga, să dea 100.000 de euro – Gigi Becali

