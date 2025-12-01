FCSB a anunțat transferul lui Andre Duarte, 28 de ani, fundaș ce a mai jucat la FCU Craiova în Superliga.

Andre Duarte era liber de contract după despărțirea de Ujpest și acum a semnat cu FCSB. Portughezul va câștiga 20.000 de euro lunar, va purta numărul trei pe tricou și va evolua la formația roș-albastră din 2026.

FCSB căuta fundaș central după ce Joyskim Dawa și Mihai Popescu sunt accidentați, iar Ngezana gafează frecvent.

FCSB a făcut primul transfer al iernii

Duarte a mai jucat la FCU Craiova, apoi a plecat la Reggiana. La Ujpest, unde a fost în acest sezon, a evoluat în 11 meciuri și are o pasă decisivă.

Portughezul e cotat un milion de euro, potrivit transfermarkt.com.

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare. Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, se scrie pe pagina de Facebook a FCSB.

„Păi Duarte am înțeles că face analizele și semnează astăzi. Semnează pe doi ani, cred. Nu știu cât îi dau pe lună, pe cuvânt zic. Încerca să-mi zică Mihai Stoica sumele, i-am zis să-l semneze oricum ar fi că nu avem fundași centrali, suntem praf. Cred că 15.000 – 20.000, nu știu. Nu sunt sume mari. Asta știu, că mi-a zis Mihai că e decent. Era un jucător care-mi plăcea încă de atunci.

Nu ai văzut că ieri nu aveam fundaș central? Ăla (n.r. – Ngezana) a zis că nu se simte bine… aveam doar unul, pe Graovac. Nu știu ce face Ngezana, treaba lui. Să-ți spun un lucru: tu, ca stăpân, dacă el zice așa, trebuie să iei măsuri. Eu trebuie să iau măsuri. Și ce fac? Iau doi fundași centrali. Ce să faci altceva?

Eu am vrut să-l iau de la Craiova, dar nu a vrut Mititelu să-l dea. Nu mai știu cât a cerut pe el. El poate fi legitimat acum, dar treaba este că poate juca doar din ianuarie, pentru că a jucat la o echipă, n-am înțeles foarte bine situația. El vine liber. Se poate antrena cu noi. Are hârtie de jucător liber, poate semna, că e liber omul. Nu poate să joace cu Dinamo, dar contractul îl poate semna acum. Un an, doi ani, știu eu pe cât semnează? Ne costă bani puțini, nu știu exact, nu vreau să zic minciună, dar am văzut că nu e vorba de negocieri de sute de mii de euro, așa că l-am lăsat pe Meme să se ocupe”, a declarat azi Gigi Becali, la Fanatik.