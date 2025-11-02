Prima pagină » Sport » FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”

02 nov. 2025, 12:18, Sport
FCSB a învins U Cluj, 2-0, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii. Golurile au fost marcate de Darius Olaru (32, 55), iar FCSB a avut și o bară, prin Mamadou Thiam.

FCSB are patru victorii și un eșec în ultimele cinci etape și se apropie de play-off, dar Gigi Becali nu e mulțumit de randamentul unor jucători, iar Adrian Șut e principala țintă a finanțatorului formației roș-albastre.

Gigi Becali a declarat că va transfera jucători pe postul Șut, care evoluează ca mijlocaș central.

„Șut cred că trebuie să «rupă» puțin banca, ca să-i fie frică. Lui Șut trebuie să-i fie frică ca să joace. Știu să-l fac pe Șut să joace. Cu frică! Ia joacă mă de frică.

Tu făceai presing la fundașii centrali adverși și acum nu mai depășești centrul terenului. Cum vine asta? Înseamnă că nu mai ai ambiție, că ești delăsător. Dar te fac eu. Că te pun să «rupi» banca și apoi vezi tu. Frica. Fotbalul se joacă la mijlocul terenului. Dacă n-ai mijlocul puternic, e problemă. Șut și cu Lixandru să se gândească mult la asta, că vine iarna acum.

Bă Șut, vine iarna, tată! Hai că Baba și Edjouma să zicem că nu vă pot înlocui, dar vor veni un mijlocaș sau doi care vă înlocuiesc. E posibil să vină și de aici și de afară, dar vor veni doi mijlocași, pentru că eu așa văd fotbalul, că se joacă la mijloc. Acolo este cheia. Șut era cheia noastră și nu mai este. Lixandru era războinic și nu mai este.

Ce dacă am câștigat cu 2-0, să vă laud? Nu vă laud! Alergați, jucați fotbal, că altfel nu mai prindeți echipa!”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

