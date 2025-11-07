Prima pagină » Sport » FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din Europa League, dar Elias Charalambous are un remarcat: „A fost cu adevărat fantastic”

07 nov. 2025, 08:10, Sport
FCSB a fost învinsă de FC Basel, cu 3-1, în etapa a patra a Europa League. Au marcat Xherdan Shaqiri (19 – penalty, 73) și Ibrahim Salah (88) pentru elvețieni și Darius Olaru (57) a înscris pentru echipa roș-albastră.

FCSB are următoarele rezultate în grupa Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la București), 1-2 cu Bologna (la București) și 1-3 cu FC Basel (deplasare).

Formația bucureșteană va va mai juca în această competiție cu Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Elias Charalambous a analizat meciul de la Basel și a declarat că echipa sa putea obține un rezultat mult mai bun.

„Sunt puțin dezamăgit, pentru că am simțit că putem scoate mai mult din acest meci. Am primit un cartonaș roșu direct, apoi imediat a venit penalty-ul pentru adversari, dar jucătorii nu au cedat. Cât timp am fost în inferioritate numerică și eram conduși pe tabelă, au arătat caracter și au reușit să egaleze la 1. Iar asta nu a fost ușor, pentru că Basel este o echipă bună, iar stadionul de aici este unul complicat.

Cel mai important lucru de azi este caracterul arătat de jucători. La 1-2 am avut din nou o ocazie mare, dar la sfârșit ceea ce contează este rezultatul. Suntem triști, însă rămânem cu atitudinea bună arătată pe teren și cu faptul că nu au renunțat. Din păcate, nu obținem niciun punct, deși cred că ar fi trebuit. Trebuie să învățăm din anumite greșeli”, a spus Elias Charalambous, la Prima Sport.

Golul lui Olaru este poate unul dintre cele mai frumoase din actuala ediție a Europa League. Dar nu este vorba numai despre gol, Olaru a avut o evoluție foarte bună, la fel ca și alți jucători. Dar el a fost cu adevărat fantastic – Elias Charalambous

Mediafax
