Gigi Becali e deranjat de atitudinea lui Siyabonga Ngezana și a anunțat de ce nu mai transferă acest gen de jucător la FCSB.

Ngezana a venit la FCSB în 2023, iar finanțatorul echipei roș-albastre a plătit 600.000 de euro către Kaizer Chiefs pentru transferul fundașului sud-african.

FCSB stă slab la capitolul fundași centrali. Din cinci jucători, patru sunt accidentați: Dawa, Mihai Popescu, Chiricheș și Graovac.

Gigi Becali, anunț despre transferuri la FCSB. „Nu poți să te înțelegi cu ei”

Cota de piață a lui Siyabonga Ngezana este 3,5 milioane de euro, potrivit siteului transfermarkt.

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac. Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege. Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă’”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

„Cercel i-a ținut spatele lui Ngezana. O să vină Dawa, joacă Dawa cu Cercel. Băi, dar așa ceva… Alunecă… Era cel mai bun fundaș central. Nu am văzut în România fundaș central ca el și acum e ultimul. Nu înțeleg de vorbă bună. Ce să le faci? Nu zic mai multe că se zice că e discriminare”, a mai spus omul de afaceri.

FCSB joacă diseară în grupa Europa League cu FC Basel, în etapa 4. „Trebuie să ne mobilizăm, să alergăm unul pentru celălalt și zic eu că avem o șansă bună să obținem victoria acolo. Mergem acolo să ne jucăm șansa și sper eu să ne întoarcem cu o victorie”, a spus Darius Olaru.