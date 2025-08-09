FCSB a scăpat de Alex Băluță, care și-a reziliat contractul! „A semnat încetarea”

Alex Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB, astfel că este acum jucător liber de contract.

Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a confirmat că Alexandru Băluță va juca în străinătate.

FCSB a sc ă pat de Alex B ăluță, care și-a reziliat contractul! „ A semnat încetarea ”

„Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați de club. Edjouma, Băluță și Gele nu și-au găsit locul. A plecat Ștefănescu, a intrat Edjouma acum. Pleacă Gheorghiță, trebuie să ținem locul pentru Dawa.

Băluţă a încheiat contractul cu noi. A semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Sunt multe echipe care îl doresc în străinătate.

Rămâne de văzut cu Gele (n.r. – dacă va fi trecut pe lista de campionat). Nu prea cred, asta rămâne de discutat cu Gigi Becali”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

CFR Cluj ar fi interesată de fotbalist, în condițiile în care formația lui Dan Petrescu este în plină campanie europeană, sperând să prindă măcar Conference League. Dinamo și Petrolul l-a dori, dar pretențiile salariale ale fotbalistului sunt peste posibilitățile celor două cluburi.

FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Cu cine va juca FCSB?

Manșa secundă va avea loc pe 14 august, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Prishtina (ora 21:00).

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.