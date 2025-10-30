Miculescu de la FCSB are doar o entorsă și nu va absenta mult din lotul lui Elias Charalambous.

Cel mai probabil nu a juca la meciul cu U Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa 15 din Superlig, jucătorul ar putea reveni la meciul din Europa League.

FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem toate rezultatele din Cupa României

FCSB va juca împotriva lui Basel, în Elveția pe 6 noiembrie, de la ora 19:45.

„A fost important că am câştigat. Am marcat două goluri în prima repriză. Puţină lipsă de concentrare ne-a făcut să luăm gol. Acum trebuie să ne recuperăm pentru meciul următor.

Cred că trebuia să închidem meciul mai devreme. Când îi dai adversarului şansa de a marca, trebuie să suferi până la final. Mă bucur că am câştigat un jucător tânăr, Dăncuş.

(n.r. ce s-a întâmplat cu Miculescu?) S-a dus la spital cu ambulanţa pentru control, vom vedea mâine”, a spus Charalambous.

Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!”

Grupa A

CSM Slatina – CFR Cluj 0-4 (Korenica ’23, Badamosi ’35, Ad. Păun ’59, Chibsah ’75 – autogol)

Metaloglobus – FC Argeș 2-3 (C. Achim ’59, Zakir ’78 / Seto ’29, Brobbey ’34, Matos ’85)

Joi, 30 octombrie, 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid (TV)

Grupa B

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 (Stevanovic ’44-autogol / Stevanovic ’61, D. Matei ’77, Etim ’86, Cicâldău ’88)

Gloria Bistrița – FCSB 1-3 (Mensah ’79-pen. / Alibec ’26-pen., Thiam ’45, Stoian ’90)

Joi, 30 octombrie, 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești (TV)

Grupa C

Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3 (P. Voinea ’36, V. Costea ’51, Cl. Maftei ’90+3 / Ciobanu ‘5, P. Nuno ’60, Andrezinho ’64)

AFK Csikszereda – Sepsi OSK 0-0

Metalul Buzău – U Cluj 1-2 (V. Dumitrache ’45+3-pen. / Trică ’50, Taiwo ’90+1)

Grupa D

CS Dinamo – Dinamo 1948 1-3 (Cocoș ’72 / Caragea ‘9, ’18, Musi ’90)

Joi, 30 octombrie, 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)

Joi, 30 octombrie, 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (TV)