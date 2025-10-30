Prima pagină » Sport » FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem TOATE rezultatele din Cupa României

FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem TOATE rezultatele din Cupa României

30 oct. 2025, 12:40, Sport
FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem TOATE rezultatele din Cupa României

Miculescu de la FCSB are doar o entorsă și nu va absenta mult din lotul lui Elias Charalambous.

Cel mai probabil nu a juca la meciul cu U Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa 15 din Superlig, jucătorul ar putea reveni la meciul din Europa League.

FCSB a scăpat de emoții cu Miculescu! Avem toate rezultatele din Cupa României

FCSB va juca împotriva lui Basel, în Elveția pe 6 noiembrie, de la ora 19:45.

A fost important că am câştigat. Am marcat două goluri în prima repriză. Puţină lipsă de concentrare ne-a făcut să luăm gol. Acum trebuie să ne recuperăm pentru meciul următor.

Cred că trebuia să închidem meciul mai devreme. Când îi dai adversarului şansa de a marca, trebuie să suferi până la final. Mă bucur că am câştigat un jucător tânăr, Dăncuş.

(n.r. ce s-a întâmplat cu Miculescu?) S-a dus la spital cu ambulanţa pentru control, vom vedea mâine”, a spus Charalambous.

Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!”

  • Grupa A

CSM Slatina – CFR Cluj 0-4 (Korenica ’23, Badamosi ’35, Ad. Păun ’59, Chibsah ’75 – autogol)

Metaloglobus – FC Argeș 2-3 (C. Achim ’59, Zakir ’78 / Seto ’29, Brobbey ’34, Matos ’85)

Joi, 30 octombrie, 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid (TV)

  • Grupa B

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 (Stevanovic ’44-autogol / Stevanovic ’61, D. Matei ’77, Etim ’86, Cicâldău ’88)

Gloria Bistrița – FCSB 1-3 (Mensah ’79-pen. / Alibec ’26-pen., Thiam ’45, Stoian ’90)

Joi, 30 octombrie, 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești (TV)

  • Grupa C

Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3 (P. Voinea ’36, V. Costea ’51, Cl. Maftei ’90+3 / Ciobanu ‘5, P. Nuno ’60, Andrezinho ’64)

AFK Csikszereda – Sepsi OSK 0-0

Metalul Buzău – U Cluj 1-2 (V. Dumitrache ’45+3-pen. / Trică ’50, Taiwo ’90+1)

  • Grupa D

CS Dinamo – Dinamo 1948 1-3 (Cocoș ’72 / Caragea ‘9, ’18, Musi ’90)

Joi, 30 octombrie, 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)

Joi, 30 octombrie, 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (TV)

Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Nimeni nu știe de ce bărbații sunt mai înalți decât femeile
VIDEO NERVI, țipete și îmbrânceli între jandarmi și fanii lui Călin Georgescu. Doi susținători ai suveranistului au fost săltați
13:13
NERVI, țipete și îmbrânceli între jandarmi și fanii lui Călin Georgescu. Doi susținători ai suveranistului au fost săltați
LEGE O nouă lege în toate magazinele din România. Cine nu respectă această regulă va fi amendat
13:08
O nouă lege în toate magazinele din România. Cine nu respectă această regulă va fi amendat
EXTERNE Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
12:29
Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
VIDEO Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”
12:28
Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”
ACTUALITATE Ce spun reprezentanții Distrigaz Sud, după ce procurorii au decis să pună compania sub urmărire penală, în urma exploziei din Rahova
12:17
Ce spun reprezentanții Distrigaz Sud, după ce procurorii au decis să pună compania sub urmărire penală, în urma exploziei din Rahova