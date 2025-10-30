Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre mai multe subiecte după ce echipa roș-albastră s-a impus cu 3-1 în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița.

Oficialul FCSB a explicat și cum se vor efectua transferurile la formația finanțată de Gigi Becali, iar printre altele l-a lăudat și pe Andrei Dăncuș, jucător de 16 ani ce a fost integralist în partida din Cupă.

Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!”

„O victorie chinuită, am avut 2-0 și 2-1 a fost puțin timp. Nu cred că s-a pus vreodată problema învingătoarei, chiar dacă n-am făcut un meci deosebit. A fost o atmosferă extraordinară și mă bucur că Bistrița a văzut după atâția ani un meci cu intensitate, pe un teren bun, cu o nocturnă nesperat de bună. Să vedem ce e cu Miculescu, sper să nu fie ceva grav, dar a ajuns la spital. Nu prea cred că a avut arbitrajul vreun rol, chiar dacă au fost erori. Sunt meciuri de Cupă, se poate întâmpla orice. Am văzut mai devreme U Cluj, a jucat pe un teren care nu se compară cu iarba de aici și a câștigat cu multă șansă cu Metalul Buzău.

Pe vremuri era clișeul competiția surprizelor. Ne așteaptă o perioadă destul de complicată, deplasări, cantonamente. Câteodată nu e extraordinar să fii fotbalist, e extraordinar să fii fotbalist bun și să ai rezultate. Asta e problema, noi stăteam foarte bine, eram acoperiți pe toate posturile. Doar că atât timp cât ai cinci fundași centrali și la un moment dat îți lipsesc patru. Mihai Popescu era titular în națională, nu va mai juca probabil sezonul ăsta. Dawa juca la naționala Camerunului și cred că are opt luni de când nu joacă. Chiricheș are probleme.

A jucat Carvajal la Real Madrid fundaș central, de ce nu putea și Crețu la noi?! Risto are probleme. Dacă cineva crede că s-a greșit în procesul de pregătire, trebuie să vadă fiecare accidentare în parte. E un an greu, dar nu este pierdut, încă nu s-a terminat jumătate din sezonul regulat. Suntem la 3 puncte de play-off, acolo absolut orice se poate întâmpla. Dăncuș are 16 ani și a jucat cu dezinvoltură. Pe final au fost ceva probleme, dar la cei cu experiență au fost mai mari. Dăncuș, ușor-ușor, să respectăm un algoritm, încă nu este pregătit să joace 90 de minute la seniori”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, după meciul celor de la FCSB din Cupă.