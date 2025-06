Gigi Becali a descoperit ce problemă medicală are Dennis Politic și cum se REZOLVĂ. „Exact cum a fost și la Chiricheș”

FCSB l-a transferat în vară pe Dennis Politic, jucător ce a venit de la Dinamo. Atacantul de 25 de ani era un lider al roș-albilor, dar în ultima perioadă a avut un randament mai scăzut din cauza unor probleme medicale.

Gigi Becali a spus că Dennis Politic a făcut teste și a descoperit cum poate remedia situația noului transfer al FCSB, jucătorul fiind deja în cantonament cu echipa campioană.

Politic și-a făcut junioratul la Manchester United și a mai jucat la Bolton Wanderers, Salford City, Port Vale, Cremonese și Dinamo.

Gigi Becali știe ce problemă are Dennis Politic și l-a comparat cu Gică Hagi

„O să-l vedeţi şi pe Politic. Slavă Domnului că am găsit ce are, că de aia l-am şi luat. La piciorul drept şi stângul… la unul 100, la altul 70, așa a ieșit la testul isokinetic. Acum, urmează să vedem de unde e acest dezechilibru. O să-i facem toate testele, ca să-i găsească mușchiul cu problemă. Poate pleca de la cervicală, de la orice mică chestiune se duce la C1, C2, de la muşchii feţei… Sunt multe lucruri acum. Dar medicina face minuni! Îl echilibrăm.

Politic e foarte puternic, dar s-a tot accidentat din cauza acestei probleme musculare. Acum, o să echilibrăm forța musculară la ambele picioare. Echilibrăm la 90-90 și la revedere! Exact cum a fost și la Chiricheș. El a făcut operaţie la cerul gurii, că dacă muşchii de aici (n.r. – arată spre gură)… totul se duce spre C1, C2. Aşa am auzit şi eu de la doctor. Am insistat mult pentru Politic, pentru că are o nobleţe, are rafinamentul de a duce mingea, are un fel de a fi de fotbalist adevărat. Intră cu mingea în adversar. Îmi place jucătorul care intră în adversar, aşa făcea Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) şi intra cu mingea în adversar. Şi Man face asta”, a spus Gigi Becali.

