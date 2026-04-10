Gigi Becali a fost vineri la Biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.
Omul de afaceri a vorbit despre ce a însemnat marele antrenor pentru fotbalul mondial și a povestit ce amintire are legată de „Il Luce”.
Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu.
„Mai vorbisem cu doctorii şi ştiam, se ştia. Orice om când moare e o tristeţe. Cel mai mult e familia. Noi spunem condoleanţe, a pierdut fotbalul, e adevărat. Problema este: am văzut cum au fost toate televizoarele lumii – Lucescu. Toată lumea a vorbit despre el superlativ. Şi eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore. Cultură. Toată lumea a vorbit numai la superlativ. Era un Om, super om, bun. Lasă succesele, dar era om bun. Ca dovadă că toată lumea… Comemorare peste tot”, a spus Gigi Becali.
Patronul FCSB a continuat: „Cea mai frumoasă amintire, a venit la mine acasă şi m-a luat când a fost treaba cu ucrainenii, ca să poată echipa Ucrainei să vină la bază. Atunci mi-a povestit lucruri, din istorie, m-a uimit. Cât am stat eu cu el, foarte important, el nu bârfea pe nimeni, dacă îi spuneai ceva de cineva muta vorba. El .. e greu să înveţi pasiunea, te naşti cu ea, e greu să înveţi talentul, te naşti cu el. El le avea. Ce a făcut Lucescu nu poţi să înveţi. Este talent şi este geniu”.
Dar acum e momentul pe care nimeni nu l-a spus. El a spus Răzvan n-a avut nevoie să se ocupe numai de fotbal, am avut eu grijă să-i rezolv toate. Acum o să-i spun, Răzvane, nimeni nu poate ajuta acum, numai el poate să-l ajute şi voi (n.r. – către presă). Trece un cerşetor, îi dai 100 de lei, zici pentru nea Mircea. Dar e prea puţin ca să poţi să ridici sufletul. Ca să poată Răzvan trebue să intre în rol, o să-i spun ce să facă. El se poate ocupa de sufletul lui – Gigi Becali