Gigi Becali a fost vineri la Biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.

Omul de afaceri a vorbit despre ce a însemnat marele antrenor pentru fotbalul mondial și a povestit ce amintire are legată de „Il Luce”.

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu.

Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă amintire pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”

„Mai vorbisem cu doctorii şi ştiam, se ştia. Orice om când moare e o tristeţe. Cel mai mult e familia. Noi spunem condoleanţe, a pierdut fotbalul, e adevărat. Problema este: am văzut cum au fost toate televizoarele lumii – Lucescu. Toată lumea a vorbit despre el superlativ. Şi eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore. Cultură. Toată lumea a vorbit numai la superlativ. Era un Om, super om, bun. Lasă succesele, dar era om bun. Ca dovadă că toată lumea… Comemorare peste tot”, a spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a continuat: „Cea mai frumoasă amintire, a venit la mine acasă şi m-a luat când a fost treaba cu ucrainenii, ca să poată echipa Ucrainei să vină la bază. Atunci mi-a povestit lucruri, din istorie, m-a uimit. Cât am stat eu cu el, foarte important, el nu bârfea pe nimeni, dacă îi spuneai ceva de cineva muta vorba. El .. e greu să înveţi pasiunea, te naşti cu ea, e greu să înveţi talentul, te naşti cu el. El le avea. Ce a făcut Lucescu nu poţi să înveţi. Este talent şi este geniu”.