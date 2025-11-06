Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”

Ultima decizie a ÎCCJ privind marca „Steaua” riscă să declanșeze un adevărat tsunami în fotbalul românesc. Gigi Becali primește amenințări și se vorbește inclusiv de desființarea FCSB.

Cel care a declanșat ofensiva totală împotriva latifundiarului din Pipera este Florin Talpan, juristul CSA Steaua.

Talpan: „Becali trebuie să scoată banii”

Într-o nouă ieșire publică, avocatul care a câștigat de unul singur „războiul” dus în instanță cu FCSB transmite că finanțatorul FCSB va fi obligat să plătească prejudiciul cauzat Clubului Sportiv al Armatei.

Printre altele, Talpan spune că nu se va lăsa până când FCSB nu va dispărea din peisajul fotbalului românesc. Mai mult, el acuză FRF și clasa politică de complicitate la înființarea echipei lui Gigi Becali.

„Gigi Becali trebuie să scoată banii. Acest personaj nu a fost de bună credință și trebuie să dea banii statului român, că prea se consideră el un învingător. Uitați că Talpan l-a învins pe toate planurile. I-a luat tot – marcă, nume, palmares, l-a bătut pe unde l-a prins!

Pentru răul pe care mi l-a făcut Gigi Becali în decursul anilor, voi încerca prin toate mijloacele pe care le am la îndemână ca dosarul cu prejudiciul să se judece foarte repede, pentru a-i lua totul! Pentru a nu mai exista deloc acest FCSB! Această echipă trebuie desființată pentru că a fost înființată în 2004 cu ajutorul FRF, al politicienilor”, a declarat Florin Talpan pentru „Asociația Steliștilor 1947”.

Prejudiciul, estimat la 37 de milioane de euro

Steaua București a câștigat procesul cu FCSB pentru marcă, decizia ÎCCJ, de marți, 4 noiembrie, fiind definitivă.

Într-o declarație dată în exclusivitate pentru Prosport, Florin Talpan a transmis că va urgenta procesul pentru recuperarea prejudiciului adus clubului Steaua.

„E un moment foarte important și a fost un dosar foarte dificil. Sunt foarte fericit că l-am câștigat. Pentru că, practic, dosarul acesta ținea în șah dosarul pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro. A fost un dosar foarte greu, o muncă dificilă. Nimeni nu poate să-și imagineze.

Dosarul acesta este… volumele lui sunt cât două cărucioare din acelea de la magazin. Au fost foarte multe dovezi că au fost folosite mărcile CSA pentru toate clasele de produse și servicii, copii color, materiale de probe, tricouri, materiale publicitare, căni, fanioane și eșarfe. Eu l-am considerat unul dintre dosarele foarte importante care trebuiau câștigate, pentru că altfel îi dădeam posibilitatea lui Gigi Becali pentru noi căi de atac.

Acum, urmează, după ce ne vine motivarea, să depun dosarul pentru recuperarea prejudiciului. Prejudiciul acela trebuie să fie plătit de Gigi Becali, pentru că a fost de rea-credință. Practic, așa cum vă spuneam, a fost un dosar foarte greu. Eu consider dosarele de genul acesta foarte dificile și foarte grele. Numai cei care se ocupă de astfel de dosare știu câtă muncă este. Am avut și comisii de control”, a declarat Florin Talpan pentru ProSport.

