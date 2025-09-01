Gigi Becali l-a atacat pe Ovidiu Hațegan, arbitrul VAR de la CFR Cluj – FCSB, 2-2.

Omul de afaceri nu a fost de acord cu anumite decizii ale lui Sebastian Colțescu, centralul partidei, dar și ale celor din camera VAR.

Acesta spune că FCSB nu a primit două penalty-uri: când Alibec a fost ținut de tricou în careul lui CFR Cluj de către Matei Ilie și apoi când mingea trimisă de Șut a fost repsinsă în corner cu mâna de Adrian Păun.

Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”

„Până la urmă asta e, bine că am egalat. Dar în momentul în care o prinzi aşa pe CFR, cum a fost acum, altădată nu o mai prinzi. O seară ca asta nu o mai prinzi niciodată în viaţa ta, şi totuşi să nu o baţi.

Lui Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: «Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!».

Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui: «Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor». Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?

La faza cu Alibec, tricoul e rupt. Ce mai vrei? Hai să ne ţinem toţi de tricouri, să nu mai jucăm fotbal. Aşa e fotbalul?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

La henţ e clar. Mingea se ducea în poartă, era gol! O scoate cu cotul. Revedeţi faza şi o să vedeţi că era gol. Acolo Colţescu e de vină. La Alibec mai e cum mai e, dar la Şut mingea se ducea direct în poartă. Eu am o explicaţie, dar cum să o zic ca să nu se considere altceva. Nu are legătură cu Varga sau cu Balaj, exclus. În zece ani de când e Varga la club n-a fost prietenie cu arbitrii, a fost corectitudine. Şi spun asta sincer, fără mişto. Când era Paşzkany era altceva, mai avea prieteni prin arbitraj. Dar Varga e un om corect – Gigi Becali

