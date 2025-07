Universitatea Craiova a arătat că e dezavantajată de arbitraj și a trimis o scrisoare deschisă în care a anunțat că dacă situația rămâne la fel jucătorii vor intra cu banderole negre pe braț, pe care va scrie „Interzis la titlu prin decizia Președintelui CCA”.

Protestul oltenilor pleacă de la meciul cu UTA, în care Craiova a condus cu 3-0, dar a fost egalată. De vină, spun cei din Bănie, sunt Kyros Vassaras, președintele CCA, și Marian Barbu, arbitrul partidei de la Arad.

Gigi Becali spune că Universitatea Craiova nu trebuie să procedeze astfel pentru că ar risca depunctarea.

Gigi Becali îi transmite un mesaj important lui Mihai Rotaru: „Eu zic să nu facă”

Ce notează Craiova în comunicatul despre arbitrajul lui Marian Barbu.

„Dacă face asta, părerea mea, e pasibilă de depunctare. Eu zic să nu facă. Nu ai voie să faci asta. Numai când zici în glumă că ai fost furat, pac. Dacă intri cu banderolă, deja e sfidarea fotbalului. Eu zic să nu facă așa ceva. Eu zic să nu facă, așa îl îndrum. Eu vreau să se joace pe teren, nu vreau nimic, depunctări, așa ceva”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Omul de afaceri a vorbit și despre lupta la titlu, unde echipa sa va câștiga și locul doi va fi obținut de CFR Cluj sau Universitatea Craiova. „Lasă-mă să fac și eu o aroganță, dacă tot am vorbit de credință. Să mai trecem și la «lumești». Pe locul 2 se bat CFR și Craiova. Cred că CFR are șanse mai mari. Acum nu prea mai pot să spun multe. Am fin și finul e supărăcios (n.r. Mirel Rădoi). Mihai Rotaru nu se supăra, dar Mirel se supără. Așa ceva, cum au fost ei egalați de UTA, nu am mai văzut în viața mea”, a spus Gigi Becali.