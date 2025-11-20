Prima pagină » Sport » Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!”

Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!”

20 nov. 2025, 12:16, Sport
Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!”

Giovani Becali susține că prețul cerut în vară de CFR Cluj, de peste 15 milioane de euro pentru Louis Munteanu, nu este realist și a dat exemplul lui Florinel Coman.

Agentul și-a adus aminte că Gigi Becali a refuzat la un moment dat 11 milioane de euro, dar ulterior l-a vândut cu 5 în Golf.

Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!”

Florinel Coman a jucat în 27 de meciuri, cu cinci goluri înscrise și nouă pase decisive, într-un an și jumătate de contract.

„Când vorbim de 17-18 milioane înseamnă că o luăm razna, măi, copii! Înseamnă că vorbim ca Mitică Dragomir.

Ce, vărul meu (n.r. Gigi Becali) nu a crezut în toți cei pe care i-a luat de la Constanța? Tănase, Coman, Radaslavescu, toți.

L-am avut în birou pe Coman (n.r Florinel Coman), cu o echipă din MLS, 11.000.000. «Du-te, bă, de aici! 25 de milioane!» Uite, s-a dat cu patru, cu cinci, joacă, nu joacă!”, a declarat Giovanni Becali, cu direcție spre vărul Gigi Becali.

Conform ProSport, MLS (Major League Soccer) este campionatul de fotbal nord-american, la care participă echipe din SUA (27 de echipe) și Canada (trei echipe). Primul jucător român care a ajuns în MLS a fost Alex Zotincă (48 de ani), în 2003.

Revine Florin Coman la FCSB?

„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un an și jumătate. Ceea ce înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an.

Dacă ăia îi dau un milion sau două, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă. Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani.

E prea mare caracter. Nu există să spună: Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți. El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când se termină contractul… Eu îl aștept. I-am zis: Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi”, a declarat Gigi Becali.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire