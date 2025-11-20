Giovani Becali susține că prețul cerut în vară de CFR Cluj, de peste 15 milioane de euro pentru Louis Munteanu, nu este realist și a dat exemplul lui Florinel Coman.

Agentul și-a adus aminte că Gigi Becali a refuzat la un moment dat 11 milioane de euro, dar ulterior l-a vândut cu 5 în Golf.

Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!”

Florinel Coman a jucat în 27 de meciuri, cu cinci goluri înscrise și nouă pase decisive, într-un an și jumătate de contract.

„Când vorbim de 17-18 milioane înseamnă că o luăm razna, măi, copii! Înseamnă că vorbim ca Mitică Dragomir.

Ce, vărul meu (n.r. Gigi Becali) nu a crezut în toți cei pe care i-a luat de la Constanța? Tănase, Coman, Radaslavescu, toți.

L-am avut în birou pe Coman (n.r Florinel Coman), cu o echipă din MLS, 11.000.000. «Du-te, bă, de aici! 25 de milioane!» Uite, s-a dat cu patru, cu cinci, joacă, nu joacă!”, a declarat Giovanni Becali, cu direcție spre vărul Gigi Becali.

Conform ProSport, MLS (Major League Soccer) este campionatul de fotbal nord-american, la care participă echipe din SUA (27 de echipe) și Canada (trei echipe). Primul jucător român care a ajuns în MLS a fost Alex Zotincă (48 de ani), în 2003.

Revine Florin Coman la FCSB?

„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un an și jumătate. Ceea ce înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an.

Dacă ăia îi dau un milion sau două, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă. Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani.

E prea mare caracter. Nu există să spună: Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți. El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când se termină contractul… Eu îl aștept. I-am zis: Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi”, a declarat Gigi Becali.