Gigi Becali a spus de ce a picat transferul lui Mario Tudose la FCSB. Omul de afaceri spune că jucătorul de la FC Argeș nu a mai semnat din cauza lui Dani Coman, președintele clubului argeșean, și a primarului din acest oraș.

Becali a spus că s-a înțeles cu tatăl jucătorului, dar Dani Coman a cerut mai mult și ar fi vrut să-l păcălească la negocieri. Primarul din Pitești ar fi avut și el un rol în transferul fotbalistului care e deținut de FC Argeș în coproprietate cu Benfica Lisabona.

Mario Tudose, stoper în vârstă de 20 de ani, ar fi fost opțiune pentru postul de under la FCSB, unde ar fi avut 15.000 de euro pe lună salariu.

Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”

„O să auziți nebunia lumii! E ceva… Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înțeleg lumea asta, poate sunt eu de pe altă planetă! Minciunile și toate măgăriile…

Dani Coman a spus: «Eu ce câștig?». Zic: «Păi 500.000! Îți dau 500.000 ție și 500.000 lui Benfica». Ei nu vor mai putea să-l vândă! Ei trebuie să dea jumătate lui Benfica, numai cu mine puteau să facă asta. Cine are să le dea lor banii ăștia? Ar trebui să le dea cineva 1,6 milioane de euro ca să ia ei 800.000 de euro!

Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înțelegi?! Niște chestii de negociere… Vă cruciți, o să le povestesc eu.

Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină. Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: «Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!». Dar taică-su era în fața mea!! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!

Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a declarat Gigi Becali, la GSP.