Impresarul Giovani Becali nu este atât de pesimist vizavi de partida de baraj Turcia – România, în drumul spre CM 2026.

Dacă trece de Turcia pe 26 martie 2026, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Giovani Becali surprinde înainte de Turcia – România: „Avem nevoie de noroc, nimic nu e jucat”

Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00.

„Turcii sunt puțin favoriți, dar nu atât de mult cum se spune în presă de către mulți cunoscători ai fotbalului.

Eu cred că în astfel de meciuri Turcia are cel mult 51% șanse să câștige, dar nu mai mult, pentru că vorbim de un singur meci, nu de un tur-retur.

E adevărat, Turcia are jucători importanți, 4-5 care evoluează la echipe mari, și fotbaliști care valorează mult mai mult decât ai noștri. Totuși, nu cred că sunt favoriți peste acest prag de 51%. Asta e părerea mea.

Într-un singur meci se pot întâmpla multe. Într-un campionat, ei ajung oricum între primele patru, pentru că au timp să recupereze. Dar într-o finală unică, riscul e mult mai mare.”

Eu cred că, cu puțină șansă, ne putem califica. Să rezistăm presiunii, să scăpăm pe contraatac, să marcăm un gol, iar apoi ei să ne împingă în careul nostru și să trecem mai departe.

Baiaram cred că a avut un meci bun cu Basaksehir, dar valoarea lui de piață nu trece de 2-3 milioane. Craiova însă cere 6-7 milioane pe Baiaram. Toți ar trebui să se gândească: unul l-a vândut pe Cicâldău, altul pe Mihăilă, dar vremurile acelea au cam trecut”, a declarat Ioan Becali la Radio Sport Total FM.