24 nov. 2025, 11:29, Sport
Prima reprezentativă de handbal feminin a României a câștigat Trofeul Carpați la handbal feminin cu victorii pe linie, după ce a învins Austria cu scorul de 37-28 (20-18), duminică, în TeraPlast Arena din Bistrița.

Tricolorele, care au trecut în zilele precedente de Portugalia (40-28) și Cehia (37-30), a avut doar două goluri avans la pauză în fața Austriei, însă s-a desprins după pauză, câștigând confortabil.

Cel mai bine s-au descurcat în meci Grozav 11 goluri, Ostase 5, Necula 5, Boiciuc 3, Vasiliu 3, pentru România, respectiv K. Pandza 8, Schlegel 5, Soltic 5, Egger 5, pentru Austria. În primul meci al zilei, Portugalia – Cehia, scor 41-29 (20-15).

România a ocupat primul loc, cu 6 puncte, urmată de Portugalia, 4 puncte, Cehia, 1 punct, Austria, 1 punct.

Turneul a fost o ultimă repetiție pentru Campionatului Mondial din Germania și Olanda, competiție la care România va evolua în Grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația.

Campionatul Mondial din Germania şi Olanda se desfăşoară între 26 noiembrie – 14 decembrie, iar România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Care este lotul României?

  • Iulia Dumanska, Bianca Curmenţ, Elena Şerban – portari
  • Sonia Seraficeanu, Mihaela Mihai – extreme dreapta
  • Alicia Gogîrlă – inter dreapta
  • Rebeca Necula, Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Elena Roşu, Cristina Laslo – centri
  • Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui – pivoţi
  • Sorina Grozav, Maryia Skrobic – interi stânga
  • Gabriela Dumitraşcu, Eva Kerekeş – extreme stânga

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE 2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu vor juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Mediafax
