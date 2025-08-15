Ianis Hagi, absent! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru dubla cu Canada și Cipru

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 15 august, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la aceste două jocuri.
Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.
Marea surpriză o reprezintă neconvocarea lui Ianis Hagi, aflat fără echipă în acest moment.
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);
Mijlocași
Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);
Atacanți
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
