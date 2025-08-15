Prima pagină » Sport » Ianis Hagi, absent! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru dubla cu Canada și Cipru

Ianis Hagi, absent! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru dubla cu Canada și Cipru

15 aug. 2025, 12:16, Sport
Ianis Hagi, absent! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru dubla cu Canada și Cipru

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 15 august, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la aceste două jocuri.

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Ianis Hagi, abesent! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru dubla cu Canada și Cipru

Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.

Marea surpriză o reprezintă neconvocarea lui Ianis Hagi, aflat fără echipă în acest moment.

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocași

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

  • Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Națională, București)
  • Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)

