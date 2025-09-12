Începe Campionatul Mondial de Atletism 2025. Ce trebuie să știți despre marea competiție

Campionatul Mondial de Atletism Tokyo 2025 se desfășoară între 13-21 septembrie. Evenimentul aduce din nou cei mai buni atleți din întreaga lume în prim – plan.

Eurosport și HBO Max oferă fanilor din România acces la cea mai importantă competiție de atletism la nivel internațional ca parte a unui parteneriat cu Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU).

Se acoperă 45 de teritorii europene și aduce fanilor atletismului 30 de ore de transmisiuni în direct, completate de un program zilnic de rezumate. În plus, abonații HBO Max vor putea urmări toate probele în direct și la cerere, pentru a trăi fiecare moment al spectacolului din Japonia.

Ajunsă la ediția cu numărul 20, competiția va reuni peste 2.000 de sportivi din aproape 200 de țări. Ei se vor întrece în 49 de probe pe Stadionul Național din Tokyo, modernizat pentru Jocurile Olimpice din 2020.

Începe Campionatul Mondial de Atletism 2025

Printre sportivii care își vor apăra titlurile mondiale se numără campionul olimpic la 100 m Noah Lyles (SUA), recordmanul mondial la săritura cu prăjina Armand Duplantis (Suedia) și campioana mondială la 400 m garduri Femke Bol (Țările de Jos).

Președintele World Athletics a declarat: „Suntem încântați că Eurosport și HBO Max vor face din nou parte din portofoliul nostru de parteneri media pentru Campionatele Mondiale, la doi ani de la excelenta acoperire a evenimentului de la Budapesta. Acum, fanii din toată Europa vor putea urmări nouă zile de competiții incredibile la Tokyo, iar acest lucru va contribui, fără îndoială, la strategia noastră de dezvoltare a acestui sport”.

„Atletismul devine din ce în ce mai popular datorită sportivilor extrem de talentați care împing limitele performanțelor atletice la niveluri nemaiîntâlnite până acum. Prin transmisiunea în direct a Campionatelor Mondiale de Atletism din 2025, însoțite de alte programe dedicate, spunem poveștile sportivilor care concurează în timpul ciclurilor olimpice. Contribuim astfel nu doar la dezvoltarea continuă a acestui sport și la atragerea de noi spectatori, dar și la menținerea performanțelor acestor sportivi în atenția fanilor” spun și cei care transmit evenimentul sportiv.

Programul Campionatelor Mondiale de Atletism:

Sâmbătă, 13 septembrie: Orele 2:00 – 6:15 și 12:00 – 16:30

Duminică, 14 septembrie: Orele 2:00 – 6:15 și 12:00 – 16:30

Luni, 15 septembrie: Orele 2:00 – 6:00 și 13:30 – 16:30

Marți, 16 septembrie: Orele 13:30 – 16:30

Miercuri, 17 septembrie: Orele 13:30 – 16:30

Joi, 18 septembrie: Orele 13:30 – 16:30

Vineri, 19 septembrie: Orele 11:30 – 16:30

Sâmbătă, 20 septembrie: Orele 1:30 – 6:30 și 13:00 – 16:30

Duminică, 21 septembrie: Orele 3:00 – 8:15 și 11:30 – 15:30