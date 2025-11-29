În perioada 29 noiembrie – 7 decembrie, cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an și primul turneu din seria „Triple Crown” al sezonului este transmis în direct la Eurosport și pe HBO Max.

Campionatul Regatului Unit (UK Championship) este considerat unul dintre cele mai râvnite titluri din calendarul competițional, alături de Masters și de Campionatul Mondial.

Celor mai buni 16 jucători din clasamentul mondial li se vor alătura 16 jucători veniți din calificări, pentru a completa tabloul de 32 al turneului.

Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an

Judd Trump, actualul lider mondial, este campionul en-titre de la York Barbican, după victoria din finala de anul trecut în fața compatriotului său Barry Hawkins, prezent și anul acesta la turneu. Printre jucătorii consacrați care vor participa se numără campionul mondial Zhao Xintong, Ronnie O’Sullivan, de 8 ori câștigător al UK Championship, și Neil Robertson, câștigător al Mastersului Saudit. Alți jucători de urmărit sunt Mark Selby, Kyren Wilson, Mark Williams, Shaun Murphy sau Ding Junhui.

Competiția începe de sâmbătă, 29 noiembrie, iar primul tur își va desfășura cele 16 meciuri până marți, 2 decembrie. Weekendul următor este dedicat fazelor finale, cu sferturile de finală programate pentru vineri, 5 decembrie, semifinalele o zi mai târziu și marea finală duminică, pe 7 decembrie.

Eurosport 1 transmite cele mai importante partide ale fiecărei sesiuni, de două ori pe zi, iar pe HBO Max fanii snookerului au acces la toate meciurile pe parcursul celor nouă zile.

Programul Campionatului Regatului Unit:

Sâmbătă, 29 noiembrie, 15:30 – 20:45 – Turul 1

Duminică, 30 noiembrie, 14:45 – 20:45 – Turul 1

Luni, 1 decembrie, 14:45 – 20:45 – Turul 1

Marți, 2 decembrie, 14:45 – 20:45 – Turul 1

Miercuri, 3 decembrie, 14:45 – 20:45 – Turul 2

Joi, 4 decembrie, 14:45 – 21:30 – Turul 2

Vineri, 5 decembrie, 14:45 – 21:30 – Sferturi de finală

Sâmbătă, 6 decembrie, 15:10 – 21:00 – Semifinale

Duminică, 7 decembrie, 14:45 – 21:00 – Finala