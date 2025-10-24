Începe etapa cu numărul 14 din Superliga. Meciurile sunt transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

Înaintea partidei de vineri, antrenorul lui Dinamo Zeljko Kopic a vorbit despre confruntarea cu FC Argeș. Roș-albii sunt pe locul patru, 23 de puncte, și argeșenii sunt pe locul cinci, 23 de puncte.

Începe etapa 14 a Superligii

Iată programul:

Vineri, 24 octombrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploiești

Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj

Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanța

Duminică, 26 octombrie

Ora 14.00 Metaloglobus București – Universitatea Craiova

Ora 20.30 FCSB – UTA Arad

Luni, 27 octombrie

Ora 18.00 FC Botoșani – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia

FC Argeș – Dinamo, derby-ul zile. „După 13 meciuri nu putem vorbi despre noroc”

„Este o atmosferă bună la echipă, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid, am scos părțile pozitive. În unele momente am ratat multe ocazii, am avut situații care ar fi trebuit tratate mai bine. Am învățat din acelea, ne-am recuperat din punct de vedere fizic, cât și mental. Nu am avut mult timp pentru asta, am început imediat pregătirea pentru meciul cu Argeș. Ei au un sezon foarte bun, au același număr de puncte.

Ei merg bine, sunt stabili din punct de vedere defensiv, au o tranziție ofensivă foarte bună. Toate echipele din Top 6 sunt aici din anumite motive. Au calitate. După 13 meciuri nu putem vorbi despre noroc.

Putem vorbi după 1-2 meciuri, dar după 13 înseamnă că merită să fie acolo. Dacă luăm exemplul Oțelului, ei joacă bine, nu au avut cele mai bune rezultate, dar meci cu meci au ajuns pe acest loc. Când iei toate statisticile, în toate momentele meciului am dominat-o pe Rapid. Dar în fotbal nu e despre statistică. OK, arată ceva, dar nu am înscris, înseamnă că nu am meritat. Toate meritele pentru Rapid, au câștigat meciul și noi trebuie să fim mai buni în unele momente ale jocului.

Am avut discuții individuale ca să înțelegem unele părți ale jocului care nu au fost bune. Argeș și Botoșani au antrenori foarte buni, cu multă experiență. Au ales profilul corect de jucători pentru ce vor să joace.

Ambele sunt organizate bine din punct de vedere defensiv. Asta este forța lor. Aceste echipe au făcut lucruri bune în acest sezon, de asta sunt aici”, a spus antrenorul lui Dinamo.