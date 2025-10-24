Prima pagină » Sport » Începe etapa 14 a Superligii. Derby-ul zilei FC Argeș – Dinamo

Începe etapa 14 a Superligii. Derby-ul zilei FC Argeș – Dinamo

24 oct. 2025, 13:24, Sport
Începe etapa 14 a Superligii. Derby-ul zilei FC Argeș - Dinamo

Începe etapa cu numărul 14 din Superliga. Meciurile sunt transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

Înaintea partidei de vineri, antrenorul lui Dinamo Zeljko Kopic a vorbit despre confruntarea cu FC Argeș. Roș-albii sunt pe locul patru, 23 de puncte, și argeșenii sunt pe locul cinci, 23 de puncte.

Începe etapa 14 a Superligii

Iată programul:

Vineri, 24 octombrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploiești
Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj
Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanța

Duminică, 26 octombrie

Ora 14.00 Metaloglobus București – Universitatea Craiova
Ora 20.30 FCSB – UTA Arad

Luni, 27 octombrie

Ora 18.00 FC Botoșani – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia

FC Argeș – Dinamo, derby-ul zile. „După 13 meciuri nu putem vorbi despre noroc”

„Este o atmosferă bună la echipă, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid, am scos părțile pozitive. În unele momente am ratat multe ocazii, am avut situații care ar fi trebuit tratate mai bine. Am învățat din acelea, ne-am recuperat din punct de vedere fizic, cât și mental. Nu am avut mult timp pentru asta, am început imediat pregătirea pentru meciul cu Argeș. Ei au un sezon foarte bun, au același număr de puncte.

Ei merg bine, sunt stabili din punct de vedere defensiv, au o tranziție ofensivă foarte bună. Toate echipele din Top 6 sunt aici din anumite motive. Au calitate. După 13 meciuri nu putem vorbi despre noroc.

Putem vorbi după 1-2 meciuri, dar după 13 înseamnă că merită să fie acolo. Dacă luăm exemplul Oțelului, ei joacă bine, nu au avut cele mai bune rezultate, dar meci cu meci au ajuns pe acest loc. Când iei toate statisticile, în toate momentele meciului am dominat-o pe Rapid. Dar în fotbal nu e despre statistică. OK, arată ceva, dar nu am înscris, înseamnă că nu am meritat. Toate meritele pentru Rapid, au câștigat meciul și noi trebuie să fim mai buni în unele momente ale jocului.

Am avut discuții individuale ca să înțelegem unele părți ale jocului care nu au fost bune. Argeș și Botoșani au antrenori foarte buni, cu multă experiență. Au ales profilul corect de jucători pentru ce vor să joace.

Ambele sunt organizate bine din punct de vedere defensiv. Asta este forța lor. Aceste echipe au făcut lucruri bune în acest sezon, de asta sunt aici”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Mediafax
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Vânt puternic și ploi în București vineri: Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Vaccinul anti-COVID, util contra cancerului. Speranță pentru milioane de bolnavi
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Polițiștii i-au arătat lui Igor Cuciuc IMAGINILE din noaptea tragediei și a simțit cum i se frânge inima: "A fost periculos. Nu trebuia să facă...". Ce a descoperit în localul unde Andreea Cuciuc a murit este DUREROS: "Se vede pe cameră"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Sonia Delaunay, vizionara care a pictat lumea în culori