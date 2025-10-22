Prima pagină » Actualitate » Derby-ul FCSB – Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face

Derby-ul FCSB – Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face

22 oct. 2025, 08:23, Actualitate
Derby-ul FCSB - Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face
Derby-ul FCSB - Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? / Sursa FOTO: prosport.ro

Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația derby-ului FCSB – Dinamo, programat fix în ziua în care coaliția de guvernare a stabilit că vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Astfel, data de 7 decembrie devine incertă pentru disputarea celui mai așteptat meci din Superligă.

LPF ia în calcul mutarea meciului într-o altă zi

Dat fiind contextul, se discută despre posibilitatea ca ziua de disputare a derby-ului FCSB – Dinamo să fie mutată.

Programată în etapa a 18-a, partida dintre FCSB și Dinamo ar trebui, în mod normal, să se joace duminica, fiind cel mai important meci al rundei. Dar, cum pe 7 decembrie sunt alegeri în București, această dată devine incertă.

Suprapunerea celor două evenimente majore reprezintă o provocare majoră pentru autorități, care vor fi nevoite să gestioneze atât un meci cu grad ridicat de risc, cât și desfășurarea corectă a procesului electoral.

Din acest motiv se pune problema dacă nu ar fi mai indicat ca derby-ul FCSB – Dinamo să fie mutat în altă zi. Cel mai probabil, s-ar putea disputa sâmbătă, 6 decembrie.

Justin Ștefan: „O să discutăm cu partenerii noștri”

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a declarat că miercuri se vor lămuri lucrurile, după o discuție între reprezentanții deținătorilor drepturilor tv și cei ai cluburilor.

„O să discutăm cu partenerii noștri. Să vedem exact care e situația, că, până la momentul acesta, am văzut doar din presă informația și n-am avut o reacție nici din partea cluburilor, nici din partea partenerilor media. O să vedem în cursul zilei de mâine (n.r. – miercuri) exact. O să vorbim și cu partenerii media, și cu cluburile. Și vom vedea exact, dacă există alte obligații.

Probabil că o să avem o reacție, după ce vom purta această discuție”, a declarat Justin Ștefan, în exclusivitate, pentru PROSPORT.

Pentru FCSB, startul actual de sezon este unul dezastruos. Echipa lui Gigi Becali ocupă abia locul 12 în clasament, cu 13 puncte strânse în tot atâtea etape. În ultima partidă, „roș-albaștrii” au fost învinși cu 1-2 de „lanterna roșie”, Metaloglobus.

Nou-promovata în Liga 1 a bifat, astfel, prima victorie din istorie în Liga 1 și a reușit acest lucru tocmai împotriva campioanei en-titre.

De partea cealaltă, chiar dacă a pierdut derby-ul cu Rapid, de duminică, Dinamo are șanse mari să prindă play-off-ul, acesta fiind obiectivul principal stabilit de conducerea clubului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marius Șumudică se autopropune la FCSB: „Aș putea lucra cu Gigi Becali, știu cum să-l iau”. Ce părere au ultrașii lui Mustață despre această mutare

Legenda lui Dinamo l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan: „Șters, a pierdut multe mingi”

Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii

O fostă glorie a lui Dinamo a criticat jucătorii după înfrângerea cu Rapid și a „înțepat” FCSB

Citește și

ACTUALITATE Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap
09:12
Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap
POLITICĂ Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”
09:03
Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun”
09:00
Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.337. Dezvăluiri de la Casa Albă: un nou summit Trump-Putin nu va avea loc în curând și nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov
08:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.337. Dezvăluiri de la Casa Albă: un nou summit Trump-Putin nu va avea loc în curând și nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov
LEGE Noua formulă de calcul a pensiei începând cu 2026. Care este explicația
08:54
Noua formulă de calcul a pensiei începând cu 2026. Care este explicația
METEO Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
07:46
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani! Filarmonica George Enescu este în doliu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Evz.ro
Detalii îngrijorătoare despre Doru Octavian Dumitru, după AVC. Ce spune familia
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Ce se întâmplă în aceste momente cu Doru Octavian? Actorului i s-a făcut rău înaintea unui spectacol și a ajuns în stare gravă la spital. Declarațiile familiei: „Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Nivel de alertă ridicat în Franța pentru gripa aviară
EXTERNE „Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
09:26
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
SPORT Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului
09:21
Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului
EXTERNE Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
09:20
Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
EXTERNE Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
09:01
Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
ECONOMIE Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet
08:37
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet
HOROSCOP Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc”
08:31
Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc”