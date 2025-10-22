Derby-ul FCSB – Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face

Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația derby-ului FCSB – Dinamo, programat fix în ziua în care coaliția de guvernare a stabilit că vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Astfel, data de 7 decembrie devine incertă pentru disputarea celui mai așteptat meci din Superligă.

LPF ia în calcul mutarea meciului într-o altă zi

Dat fiind contextul, se discută despre posibilitatea ca ziua de disputare a derby-ului FCSB – Dinamo să fie mutată.

Programată în etapa a 18-a, partida dintre FCSB și Dinamo ar trebui, în mod normal, să se joace duminica, fiind cel mai important meci al rundei. Dar, cum pe 7 decembrie sunt alegeri în București, această dată devine incertă.

Suprapunerea celor două evenimente majore reprezintă o provocare majoră pentru autorități, care vor fi nevoite să gestioneze atât un meci cu grad ridicat de risc, cât și desfășurarea corectă a procesului electoral.

Din acest motiv se pune problema dacă nu ar fi mai indicat ca derby-ul FCSB – Dinamo să fie mutat în altă zi. Cel mai probabil, s-ar putea disputa sâmbătă, 6 decembrie.

Justin Ștefan: „O să discutăm cu partenerii noștri”

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a declarat că miercuri se vor lămuri lucrurile, după o discuție între reprezentanții deținătorilor drepturilor tv și cei ai cluburilor.

„O să discutăm cu partenerii noștri. Să vedem exact care e situația, că, până la momentul acesta, am văzut doar din presă informația și n-am avut o reacție nici din partea cluburilor, nici din partea partenerilor media. O să vedem în cursul zilei de mâine (n.r. – miercuri) exact. O să vorbim și cu partenerii media, și cu cluburile. Și vom vedea exact, dacă există alte obligații.

Probabil că o să avem o reacție, după ce vom purta această discuție”, a declarat Justin Ștefan, în exclusivitate, pentru PROSPORT.

Pentru FCSB, startul actual de sezon este unul dezastruos. Echipa lui Gigi Becali ocupă abia locul 12 în clasament, cu 13 puncte strânse în tot atâtea etape. În ultima partidă, „roș-albaștrii” au fost învinși cu 1-2 de „lanterna roșie”, Metaloglobus.

Nou-promovata în Liga 1 a bifat, astfel, prima victorie din istorie în Liga 1 și a reușit acest lucru tocmai împotriva campioanei en-titre.

De partea cealaltă, chiar dacă a pierdut derby-ul cu Rapid, de duminică, Dinamo are șanse mari să prindă play-off-ul, acesta fiind obiectivul principal stabilit de conducerea clubului.

