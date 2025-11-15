Prima pagină » Sport » Incredibil! Gigi Becali a spus cât va trăi și UNDE va fi înmormântat

15 nov. 2025, 18:05, Sport
Gigi Becali a anunțat cât va trăi și a spus că va fi înmormântat într-un loc secret. Patronul FCSB a împlinit 67 de ani la data de 25 iunie 2025.

Omul de afaceri a spus că va trăi până la 105 ani. Este căsătorit cu Luminița Becali și împreună au trei fete. Finanțatorul FCSB este printre cei mai bogați români și a intrat în fotbal din 2003, când a preluat Steaua, cum se numea atunci echipa.

Implicat în politică, a trecut în declarația de avere că deține terenuri, imobile și mașini de lux, iar în conturi are sute de mii de lei.

„Cum să fur ca să dau cadou? În primul rând că fac păcat. Și în al doilea rând pentru ce să fac și pușcarie? Eu am zis că nu îmi trebuie așa ceva. Eu nu am nevoie de bani. Să iau miliarde, acum, o lună de pușcărie nu mai risc. Nu vreau. Libertatea mea, viața mea. Ce fac cu banii? Că îi las pe toți aici.

Mâine, poimâine, plec în coșciug, vii te uiți la mine în coșciug și zici: Uite, lasă toate milioanele ca nebunul. Și vine și Șumudică se uită la mine în coșciug la mormânt: Bă, nebunule, te-ai certat, ai făcut, ai negociat, bani, milioane, unde sunt mă, nebunule, milioanele? Că acum stai în coșciug nemâncat…Plângând (n.red. – Șumudică), dar mintea lui…Unde sunt, mă, milioanele?…Doar că o să plâng eu, că o să trăiesc mai mult decât el!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik, în emisiunea respectivă fiind și Marius Șumdică.

„Eu o să fac 105 ani. La 105 ani se taie ața și vreau să fiu înmormântat undeva unde să nu se știe. Îți dai seama, când voi muri eu cum o să fie? Milioane de oameni. Așa, mai bine undeva secret. Doar familia. Lui Șumi îi las testament. Șumi, Pițurcă. Nu, că Pițurcă moare înaintea mea”, a mai declarat Gigi Becali.

Mediafax
