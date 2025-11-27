Inter Milano, anunț de ultimă oră despre viitorul lui Cristi CHIVU, după eșecul cu Atletico Madrid: „Sperăm să rămână”

După ce Inter Milano a pierdut la Madrid primul meci din acest sezon de UEFA Champions League, scor 2-1 cu Atletico, președintele clubului, Beppe Marotta a clarificat situația antrenorului și a anunțat poziția oficială a clubului privind viitorul lui Cristi Chivu, după declarația surprinzătoare lui Diego Simeone, care a spus că și-ar dori cândva să antreneze formația italiană.

Inter Milano a bifat miercuri seara prima înfrângere în actuala ediție a UEFA Champions League, după eșecul cu 2-1 pe terenul lui Atletico Madrid. Rezultatul vine după un alt moment dificil pentru „nerazzurri”, care pierduseră și derby-ul italian cu AC Milan, scor 0-1.

În acest context tensionat, declarația lui Diego Simeone, care a spus că ar fi deschis să antreneze Inter Milano, club la care a evoluat între 1996 și 1999, a generat imediat specaulații în presa italiană cu privire la viitorul lui Cristian Chivu la formația italiană, scrie Prosport.ro.

Oficialii campioanei Italiei au reacționat încă de la miezul nopții pentru a lămuri lucrurile. Președintele Beppe Marotta a transmis un mesaj ferm referitor la viitorul antrenorului român.

„Văd această declarație ca pe una de admirație față de clubul nostru, pe care el îl cunoaște foarte bine. Noi avem un antrenor tânăr, pe Chivu, și sper că va rămâne aici mulți ani de acum încolo. E genul de antrenor pe care ni l-am dorit. Suntem foarte mulțumiți de el și sunt convins că poate rămâne aici mulți ani”, a spus Marotta, potrivit Eurosport Italia.

Inter Milano, înfrângere în Liga Campionilor

Partida de pe Metropolitano a început în forță pentru Atletico Madrid, care a deschis scorul în minutul 9 prin Julian Alvarez. Inter a încercat să revină în joc, însă abia după pauză a găsit egalarea, în minutul 54, prin Zielinski, care l-a învins pe Musso, portarul intrat în locul accidentatului Jan Oblak.

Repriza secundă a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți, însă finalul le-a aparținut spaniolilor. În minutul 90+3, Gimenez a punctat decisiv, aducând victoria pentru echipa lui Simeone.