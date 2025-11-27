Prima pagină » Sport » Inter Milano, anunț de ultimă oră despre viitorul lui Cristi CHIVU, după eșecul cu Atletico Madrid: „Sperăm să rămână”

Inter Milano, anunț de ultimă oră despre viitorul lui Cristi CHIVU, după eșecul cu Atletico Madrid: „Sperăm să rămână”

Mihai Tănase
27 nov. 2025, 10:00, Sport
Inter Milano, anunț de ultimă oră despre viitorul lui Cristi CHIVU, după eșecul cu Atletico Madrid: „Sperăm să rămână”
Cristian Chivu - Foto: Profimedia images

După ce Inter Milano a pierdut la Madrid primul meci din acest sezon de UEFA Champions League, scor 2-1 cu Atletico, președintele clubului, Beppe Marotta a clarificat situația antrenorului și a anunțat poziția oficială a clubului privind viitorul lui Cristi Chivu, după  declarația surprinzătoare lui Diego Simeone, care a spus că și-ar dori cândva să antreneze formația italiană.

Inter Milano a bifat miercuri seara prima înfrângere în actuala ediție a UEFA Champions League, după eșecul cu 2-1 pe terenul lui Atletico Madrid. Rezultatul vine după un alt moment dificil pentru „nerazzurri”, care pierduseră și derby-ul italian cu AC Milan, scor 0-1.

În acest context tensionat, declarația lui Diego Simeone, care a spus că ar fi deschis să antreneze Inter Milano, club la care a evoluat între 1996 și 1999, a generat imediat specaulații în presa italiană cu privire la viitorul lui Cristian Chivu la formația italiană, scrie Prosport.ro.

Oficialii campioanei Italiei au reacționat încă de la miezul nopții pentru a lămuri lucrurile. Președintele Beppe Marotta a transmis un mesaj ferm referitor la viitorul antrenorului român.

„Văd această declarație ca pe una de admirație față de clubul nostru, pe care el îl cunoaște foarte bine. Noi avem un antrenor tânăr, pe Chivu, și sper că va rămâne aici mulți ani de acum încolo. E genul de antrenor pe care ni l-am dorit. Suntem foarte mulțumiți de el și sunt convins că poate rămâne aici mulți ani”, a spus Marotta, potrivit Eurosport Italia.

Inter Milano, înfrângere în Liga Campionilor

Partida de pe Metropolitano a început în forță pentru Atletico Madrid, care a deschis scorul în minutul 9 prin Julian Alvarez. Inter a încercat să revină în joc, însă abia după pauză a găsit egalarea, în minutul 54, prin Zielinski, care l-a învins pe Musso, portarul intrat în locul accidentatului Jan Oblak.

Repriza secundă a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți, însă finalul le-a aparținut spaniolilor. În minutul 90+3, Gimenez a punctat decisiv, aducând victoria pentru echipa lui Simeone.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
12:12
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
SPORT Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
11:54
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
SPORT Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”
09:30
Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”
SPORT Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
09:00
Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
SPORT David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport
07:39
David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport
SPORT Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
23:30
Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Capcană pe Centura Capitalei: „Rupi un sfert de mașină acolo”. Reacția autorităților
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un consum mai redus de calorii ar putea încetini îmbătrânirea creierului, relevă un studiu
ACTUALITATE Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
12:11
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
INEDIT Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
11:54
Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
ULTIMA ORĂ Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
11:54
Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
DEZVĂLUIRI 🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
11:52
🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
DEZVĂLUIRI Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
11:46
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
CONTROVERSĂ Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
11:42
Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”