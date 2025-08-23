Jandarmeria anunță măsurile de ordine și siguranță pentru meciul dintre FCSB și FC Argeș

Jandarmeria Română anunță măsurile de ordine și siguranță pentru meciul dintre FCSB și FC Argeș. Partida va avea loc duminică, 24 august 2025, de la ora 21:00, pe stadionul Arena Națională din București.

Se impun o serie de măsuri de ordine și siguranță pentru seara de duminică.

„Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei”, se arată în comunicatul transmis de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Potrivit comunicatului, spectatorilor li se permite accesul în stadion începând cu ora 20:00, doar pe baza biletelor și invitațiilor puse la dispoziție de organizator. Accesul suporterilor FCSB se va face prin Bulevardul Basarabia și strada Maior Ion Coravu. Accesul suporterilor FC Argeș se va face prin Bulevardul Pierre de Coubertin.

„Din rațiuni de siguranță, recomandăm suporterilor oaspeți să nu poarte și să nu afișeze însemne ale echipei FC Argeș în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza I Nord, care este special destinată acestora. Pentru acest meci de fotbal, din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare. În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă și pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, recomandăm tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces”, transmite Jandarmeria Română.

Apelul Jandarmeriei Române

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranță a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

Să manifeste răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

În cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

Părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

FCSB și FC Argeș joacă duminică seară, pe Arena Națională din București

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, spectatorii sunt obligați să respecte cu strictețe măsurile stabilite de organizator și forțele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive, în apropierea și în interiorul bazelor sportive. De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași act normativ, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator. Totodată, recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu mențiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine. Astfel, cei care comit fapte antisociale vor fi identificați pe loc sau ulterior jocului sportiv în vederea sancționării conform cadrului legal în vigoare”, transmite instutiția.

Ce nu au voie spectatorii să introducă pe stadion

„Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2, lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicției prevăzute la art. 1 alin. 3 din același act normativ constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Mai facem precizarea că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, jandarmii vor supraveghea comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât şi în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video şi fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârşesc fapte antisociale”, transmite Serviciul Informare, Relații Publice și cu Publicul al Jandarmeriei Române.

