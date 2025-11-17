Jannik Sinner, locul doi mondial, a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv. Italianul l-a învins în finală, scor 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP.

Sinner are 24 de trofee cucerite, șase dintre ele în 2025. Pentru performanța de la turneul de la Torino a câștigat 5.07 milioane de dolari, reușind să încheie neînvins concursul.

Carlos Alcaraz are 24 de trofee și în duelurile cu Jannik Sinner conduce, având zece victorii din 16 meciuri.

Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor. Ce premiu fabulos a încasat

Jannik Sinner a declarat după meci, potrivit Eurosport: „Nu reprezintă doar tenisul. Suntem sportivi individuali, dar fără o echipă acest lucru nu este posibil. Să sărbătorim acest trofeu la final de an, după câteva luni atât de intense, nu există un final mai bun pentru mine în acest sezon. A fost un meci extrem de strâns. A avut minge de set în primul set. Sunt extrem de fericit de felul în care am gestionat situația. Înseamnă totul pentru mine. A fost greu, împotriva lui Carlos trebuie să joci cel mai bun tenis al tău. Am servit foarte bine pe alocuri. Este unul dintre cei mai buni jucători la retur, dacă nu chiar cel mai bun din joc. Evident, și Novak este acolo. Sunt foarte fericit. A fost un meci foarte, foarte greu. Dar înseamnă enorm pentru mine să închei sezonul în acest fel. Este incredibil”.

Carlos Alcaraz: „Jannik a fost mai bun, a meritat să câștige”

„Am simțit ceva la coapsă când încercam să returnez un serviciu. Pot spune că abia dacă mi-a afectat nivelul, pentru că am alergat la fel de bine după mingi ulterior. Chiar și așa, e adevărat că am avut unele îndoieli în unele momente, pentru că mă gândeam involuntar să nu se agraveze problema. Dar, cu toate acestea, am jucat bine. Înfrângerea a fost o consecinţă a faptului că Jannik a fost mai bun, a meritat să câștige, nu pentru că am avut eu o problemă”, a spus Carlos Alcaraz.