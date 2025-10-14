Prima pagină » Sport » „Jucător” neașteptat la meciul Țara Galilor – Belgia. Cum au reușit jucătorii să dea afară șobolanul de pe teren

14 oct. 2025, 11:32
Meciul Țara Galilor – Belgia din preliminariile Campionatului Mondial 2026 a avut parte de un intrus în repriza a doua. Un șobolan a intrat pe teren în timpul meciului, iar portarul oaspeților, Thibaut Courtois, a încercat să-l prindă, dar nu a avut succes.  

Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească.

Șobolanul, invitat să părăsească terenul

În timp ce Thibaut Courtois a încercat să prindă rozătorul, în cele din urmă galezul Brennan Johnson s-a ocupat de urmărirea animalului pentru a-l obliga să iasă din teren.

Și se pare că șobolanul le-a purtat belgienilor noroc. Victoria cu 4-2 le-a permis belgienilor să recupereze primul loc în grupă, în faţa Macedoniei de Nord.

Tricolorii Under 20, antrenați de fostul rapidist Adi Iencsi, s-au fâcut de râs: 1-5 Cehia!

Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei

