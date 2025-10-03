Luptătorii Dynamite Fighting Show se întâlnesc cu fanii la Pitești, înaintea galei „Luptă Totală”

Cea mai importantă organizație de sporturi de contact din România, Dynamite Fighting Show, promoția fondată și dezvoltată de fostul mare campion Cătălin Moroșanu, ajunge pentru prima dată la Pitești cu o gală de amploare, programată pe 24 octombrie, la Pitești Arena.

Înaintea spectacolului din ring, fanii vor avea șansa unică de a-i întâlni pe sportivi față în față, în cadrul unui eveniment special de tip „meet & greet”, organizat vineri seară, de la ora 19:00, la parterul Argeș Mall.

Luptătorii Dynamite Fighting Show se întâlnesc cu fanii la Pite ști, înaintea galei „Lupt ă Totală”

Întâlnirea va include atât o conferință de presă oficială, cât și momente dedicate suporterilor, care își vor putea face fotografii și vor putea discuta direct cu vedetele galei. Printre numele grele care și-au confirmat prezența la acest eveniment se află Ștefan Lătescu (locul 7 mondial la semigrea), Florin „Rambo” Lambagiu, Călin Petrișor, Ionuț Busuioc, precum și cei implicați în confruntarea de entertainment: Mihai Zmărăndescu și Alexandru Costandache – Justițiarul de Berceni.

În plus, și Tolea Ciumac și-a anunțat sosirea, în urma provocării lansate în mediul online de Justițiarul.

Nu vor lipsi nici sportivii locali, care vor reprezenta cu mândrie județul Argeș în gala de săptămâna viitoare: Ana Balaș, Robert Stan și Samuel Ivan.

Lătescu îl va înfrunta la Pitești pe campionul Germaniei, Simon Reidl, în timp ce Florin Rambo Lambagiu se va duela cu campionul din Enfusion, Jahfar Predator Gezius. Un alt duel interesant va fi cel dintre Călin Petrișor și grecul Ahile Karapiperis.

Fondatorul Dynamite Fighting Show, Cătălin Moroșanu, i-a invitat personal pe fani să fie prezenți la acest moment special: „Vreau să îi așteptăm cu brațele deschise pe toți iubitorii sporturilor de contact din Argeș și nu numai.

Este o ocazie rară să îi întâlniți pe cei mai buni luptători din România înainte de spectacolul din ring. Promit o atmosferă incendiară atât la întâlnirea de mâine, cât și pe 24 octombrie, la Pitești Arena!”.

Ce meciuri vor fi pe 24 octombrie

Accesul publicului la evenimentul de la mall este gratuit, iar atmosfera se anunță spectaculoasă, pe măsura interesului uriaș pe care îl stârnește deja gala, aproape jumătate dintre bilete fiind vândute.

Pe 24 octombrie, Pitești Arena va găăzdui 12 confruntări de top, într-o seară care îi va aduce în fața fanilor atât pe gladiatorii moderni ai circuitului DFS, cât și pe invitatul special al evenimentului, legendarul campion olandez Remy Bonjasky. Gala va fi transmisă în direct pe Pro Arena, începând cu ora 20:00.