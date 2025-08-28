Prima pagină » Sport » Mandorlini anunță înaintea debutului de foc la CFR Cluj cu Hacken. „Vă asigur că încercăm asta”. Ce spune și despre Louis Munteanu

Mandorlini anunță înaintea debutului de foc la CFR Cluj cu Hacken. „Vă asigur că încercăm asta”. Ce spune și despre Louis Munteanu

28 aug. 2025, 09:33, Sport
Mandorlini anunță înaintea debutului de foc la CFR Cluj cu Hacken. „Vă asigur că încercăm asta”. Ce spune și despre Louis Munteanu

Noul antrenor al CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a vorbit despre meciul cu Hacken, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, primul său duel oficial de la revenirea la echipa din Gruia.

În tur, suedezii au câștigat cu 7-2. CFR Cluj – Hacken se joacă joi, 28 august, de la 20:30, în direct la Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Antrenorul italian știe că misiunea de a întoarce scorul e greu de realizat, dar spune că echipa sa va onora competiția și că își va reveni și în Superliga, fiind pe locul 14.

Mandorlini anunță înaintea debutului de foc la CFR Cluj

„Mă bucur să revin aici, eu am fost mereu aproape de club în această perioadă. Sigur că momentul acesta nu este unul ușor, dar trebuie să mergem înainte și să ne îmbunătățim jocul. Avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Important e să avem și noroc pentru a putea să ieșim din această situație.

E clar că fără suferință și luptă e greu să ieșim, de aceea trebuie să dăm mereu totul. Este foarte, foarte dificil să întoarcem rezultatul din tur. Însă trebuie să încercăm să muncim. Eu vă asigur însă că vom încerca să onorăm competiția, clubul și suporterii, pentru că ei merită. Cu toate problemele pe care le avem, e important ca pe teren să dăm totul. Vorbim despre CFR, un club care nu a mai trecut prin asemenea momente. Dar în fotbal trebuie să treci peste. Trebuie să demonstrăm pe teren. Urmează un meci greu după rezultatul din tur, dar trebuie să dăm totul.

Suporterii au venit ieri și au discutat cu jucătorii, i-au încurajat. Clubul este unul care va continua să câștige, poate nu astăzi, dar cu siguranță va ieși din această situație. Noi trebuie să respectăm fanii, competiția și pe noi înșine. Cu multă muncă trebuie să ieșim din această situație. E un moment dificil, dar nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul ca să ne revenim”, a spus Andrea Mandorlini.

„Louis Munteanu e în programul echipei”

Mandorlini a explicat și situația lui Louis Munteanu, care a revenit la antrenamente după ce a fost învoit de patronul echipei două zile.

„Știu că a primit liber până marți. A venit, astăzi se va antrena cu echipa. Am avut o discuție cu el, am vorbit ca un tată, pentru că este aproape de vârsta fiilor mei sau chiar mai mic. Este clar că este un jucător important pentru noi și pentru fotbalul românesc. Vom face totul să avem grijă de el. Mâine va fi în programul echipei. Știu ce am discutat cu el astăzi. S-a antrenat și se va antrena cu noi. A avut două zile libere, dar este un jucător foarte bun, un copil motivat, la fel ca toți ceilalți. Are dorința de a juca și de a demonstra la CFR Cluj. Perioada este lungă, vom vedea ce va fi. Nu știu în acest moment dacă va pleca sau nu, timpul va decide”, a mai declarat acesta.

Citește și

SPORT Costel Gâlcă, primele CRITICI pe care le primește de la patronii Rapidului! „Vrem să jucăm altfel”
10:46
Costel Gâlcă, primele CRITICI pe care le primește de la patronii Rapidului! „Vrem să jucăm altfel”
SPORT Meciul sezonului pentru FCSB. Cum poate arăta primul 11 pentru duelul cu Aberdeen din Europa League
10:06
Meciul sezonului pentru FCSB. Cum poate arăta primul 11 pentru duelul cu Aberdeen din Europa League
SPORT Mirel Rădoi, despre MIZA calificării Universității Craiova în Conference League. „Suntem blocați”. Ce pierderi are clubul oltean
09:45
Mirel Rădoi, despre MIZA calificării Universității Craiova în Conference League. „Suntem blocați”. Ce pierderi are clubul oltean
SPORT Victor Leu, fratele regretatului campion mondial la box, Mihai Leu, organizează o GALĂ pugilistică de cinci stele la Deva. „Avem invitați speciali”
07:15
Victor Leu, fratele regretatului campion mondial la box, Mihai Leu, organizează o GALĂ pugilistică de cinci stele la Deva. „Avem invitați speciali”
SPORT Standard Liege l-a demis pe Mircea Rednic. ANTRENORUL român a condus echipa doar cinci meciuri. „S-a încheiat colaborarea cu efect imediat”
12:18
Standard Liege l-a demis pe Mircea Rednic. ANTRENORUL român a condus echipa doar cinci meciuri. „S-a încheiat colaborarea cu efect imediat”
SPORT Acționarul Rapidului face un anunț SURPRINZĂTOR. „Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României”
11:55
Acționarul Rapidului face un anunț SURPRINZĂTOR. „Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României”
Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Digi24
VIDEO Femeie din Iași, bătută cu bestialitate de soț pentru că sforăia. Victima a fost operată de urgență, bărbatul a scăpat cu suspend
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Mai multe persoane au fost rănite, după ce un autobuz și un tramvai s-au ciocnit în București. Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
CFR Călători, în incapacitate de plată. Zeci de trenuri suspendate
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Marian Godină a făcut publice numele şi imaginea poliţistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din Capitală de un tânăr de 20 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care legumă este de fapt o floare?
ACTUALITATE Surprize neplăcute pentru mai mulți turiști români, în Bulgaria și Grecia. Ce au pățit când au ajuns la plajă
12:02
Surprize neplăcute pentru mai mulți turiști români, în Bulgaria și Grecia. Ce au pățit când au ajuns la plajă
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Nimeni nu discută problema TRANSNISTRIEI pentru integrarea europeană a Rep. Moldova”
12:00
Dan Dungaciu: „Nimeni nu discută problema TRANSNISTRIEI pentru integrarea europeană a Rep. Moldova”
ACTUALITATE Tentativă de omor în Sectorul 1 al Capitalei. Un bărbat a fost ATACAT în plină stradă
11:55
Tentativă de omor în Sectorul 1 al Capitalei. Un bărbat a fost ATACAT în plină stradă
SĂNĂTATE Sistemul online a CNAS dă bătăi de cap pacienților. Serviciile medicale, afectate de fluctuații la platforma PIAS
11:50
Sistemul online a CNAS dă bătăi de cap pacienților. Serviciile medicale, afectate de fluctuații la platforma PIAS
EXTERNE Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific
11:48
Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific
ULTIMA ORĂ Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți
11:46
Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți