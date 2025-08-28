Noul antrenor al CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a vorbit despre meciul cu Hacken, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, primul său duel oficial de la revenirea la echipa din Gruia.

În tur, suedezii au câștigat cu 7-2. CFR Cluj – Hacken se joacă joi, 28 august, de la 20:30, în direct la Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Antrenorul italian știe că misiunea de a întoarce scorul e greu de realizat, dar spune că echipa sa va onora competiția și că își va reveni și în Superliga, fiind pe locul 14.

Mandorlini anunță înaintea debutului de foc la CFR Cluj

„Mă bucur să revin aici, eu am fost mereu aproape de club în această perioadă. Sigur că momentul acesta nu este unul ușor, dar trebuie să mergem înainte și să ne îmbunătățim jocul. Avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Important e să avem și noroc pentru a putea să ieșim din această situație.

E clar că fără suferință și luptă e greu să ieșim, de aceea trebuie să dăm mereu totul. Este foarte, foarte dificil să întoarcem rezultatul din tur. Însă trebuie să încercăm să muncim. Eu vă asigur însă că vom încerca să onorăm competiția, clubul și suporterii, pentru că ei merită. Cu toate problemele pe care le avem, e important ca pe teren să dăm totul. Vorbim despre CFR, un club care nu a mai trecut prin asemenea momente. Dar în fotbal trebuie să treci peste. Trebuie să demonstrăm pe teren. Urmează un meci greu după rezultatul din tur, dar trebuie să dăm totul.

Suporterii au venit ieri și au discutat cu jucătorii, i-au încurajat. Clubul este unul care va continua să câștige, poate nu astăzi, dar cu siguranță va ieși din această situație. Noi trebuie să respectăm fanii, competiția și pe noi înșine. Cu multă muncă trebuie să ieșim din această situație. E un moment dificil, dar nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul ca să ne revenim”, a spus Andrea Mandorlini.

„Louis Munteanu e în programul echipei”

Mandorlini a explicat și situația lui Louis Munteanu, care a revenit la antrenamente după ce a fost învoit de patronul echipei două zile.

„Știu că a primit liber până marți. A venit, astăzi se va antrena cu echipa. Am avut o discuție cu el, am vorbit ca un tată, pentru că este aproape de vârsta fiilor mei sau chiar mai mic. Este clar că este un jucător important pentru noi și pentru fotbalul românesc. Vom face totul să avem grijă de el. Mâine va fi în programul echipei. Știu ce am discutat cu el astăzi. S-a antrenat și se va antrena cu noi. A avut două zile libere, dar este un jucător foarte bun, un copil motivat, la fel ca toți ceilalți. Are dorința de a juca și de a demonstra la CFR Cluj. Perioada este lungă, vom vedea ce va fi. Nu știu în acest moment dacă va pleca sau nu, timpul va decide”, a mai declarat acesta.