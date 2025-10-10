Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei naționale Under 21, a semnat cu Petrolul Ploiești.

El este fiul fostului internațional, Cristian Dulca, acum tehnician cu licența Pro.

Marco Dulca, la Petrolul! Ce spunea Gigi Becali despre el acum doi ani

Dulca s-a despărțit în vară de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, semnând pentru un an și jumătate cu Petrolul.

Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca, Marco Dulca a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia clubului Swansea City.

A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța. Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB.

Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în „careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019.

Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale „tricolorilor”.

Care a fost povestea transferului la FCSB

Pentru FCSB a jucat doar 13 meciuri. Ultima echipă la care a jucat în România a fost Chindia Târgoviște, de unde a ajuns la FCSB pentru 250.000 de euro.

Gigi Becali, ulterior, a fost dezamăgit de fotbalist: „Dacă Gică Hagi a renunţat gratis la el, cum dai tu 250.000 de euro? Eşti fraier, eşti prost! Atunci suportă şi gata!”.