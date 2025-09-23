Marco Leu continuă să ducă mai departe numele legendar al tatălui său și a bifat încă o etapă importantă în drumul său spre visul de a deveni campion în automobilismul sportiv românesc, concurând cu succes la Râșnov Brașov Challenge, penultima etapă a sezonului de viteză în coastă.

Pentru Leu a fost a doua apariție oficială în competițiile de motorsport, după debutul său de la Mediaș. La Râșnov, peste 100 de piloți s-au aliniat la start, confirmând nivelul ridicat de participare și interesul pentru această rundă a campionatului.

Marco Leu, etapă bună la viteză în coastă: „Acumulez experiență și kilometri”

Pilotând un Peugeot 208 R2, încadrat la grupa 7, Marco Leu a încheiat competiția pe locul 4, la o diferență de doar 1,1 secunde față de podium. În cadrul clasei 7A, subdiviziune a grupei 7, Leu a ocupat locul 3, aceeași poziție pe care a obținut-o și în etapa precedentă.

„Pentru mine contează mult aceste etape, deoarece acumulez experiență și kilometri. Acesta este singurul obiectiv real pentru 2025, să mă acomodez cât mai repede cu competiția și să fiu pregătit pentru un sezon complet în anul următor”, a declarat sportivul.

Traseul de la Râșnov a avut o lungime de 4 kilometri și o diferență de nivel de 230 de metri. Cel mai bun timp realizat de Marco Leu a fost 2:24,004, obținut în prima manșă de concurs.

Următoarea etapă pentru pilot va fi Trofeul Poiana Brașov, competiție ce reprezintă și finala sezonului 2025 în Campionatul Național de Viteză în Coastă, și unde este și implicat emoțional.

Etapa de pe drumul Poienii este organizată chiar de familia Leu, Marco împreună cu mama sa Anna. Considerată una dintre cele mai importante runde ale campionatului, atât prin prisma dificultății traseului, cât și datorită faptului că va decide campionii sezonului, așteptările pentru cursă sunt mari, atât din punct de vedere al numărului de piloți, cât și al spectatorilor.