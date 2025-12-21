Prima pagină » Sport » Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou

Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou

21 dec. 2025, 11:02, Sport
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou

Pe data de 21 decembrie canotorii din lotul național vor intra oficial în mini vacanța de iarnă. Asta nu înainte de a participa la ultima competiție a anului, Cupa României la ergometru.

Soții Maria și Florin Lehaci și-au stabilit „calendarul” distracțiilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Maria și Florin Lehaci știu cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și Anul Nou

„Vom petrece acasă, în familie. Vom merge acasă la Ionela și la Marius (nr. sora, respectiv cumnatul lui Florin).

Abia așteptăm să ne jucăm cu nepoțelul. Nu l-am văzut de ceva vreme și ne e tare dor de el. În privința distracțiilor ne-am dori tare mult să ningă, dar nu știu dacă prognoza meteo ne va ajuta în acest sens.

Dacă nu va fi zăpadă avem un plan ” B” pentru a nu lăsa distracția să ne aștepte.

Vom face niște ture off-road cu mașinile prin pădure. Vă asigur că adrenalina e ridicată la maximum. Va fi o vacanță care va trece din păcate foarte repede. Pe data de 4 ianuarie trebuie să revenim în cantonamentul de la Snagov”, a mai spus Florin Lehaci .

Au scris istorie în China, la Shanghai

La Campionatele Mondiale de seniori, competiție care s-a desfășurat în China, la Shanghai, Maria și Florin Lehaci au scris istorie în canotajul mondial. Cei doi au devenit campioni mondiali trăgând în aceeași barcă.

E vorba de barca de opt plus unu mixt. O probă în premieră la un campionat mondial. Mai mult decât atât cei doi valoroși canotori figurează pe lista canotajului mondial ca fiind primul cuplu care câștigă o medalie atât de importantă, după ce au concurat împreună în aceeași barcă.

Vrea medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles

La ediția olimpică de la Paris din 2024, Maria avea să devină campioană olimpică, după o cursă fantastică făcută alături de colegele ei, în barca de opt plus unu.

„Această medalie cucerită de Maria m-a ambiționat foarte mult. Pentru Los Angeles nici nu concep să nu urc pe podiumul de premiere, pe primul loc. Altfel stau în casă două medalii de aur.

Poate chiar mai multe, pentru că și Maria va concura la Los Angeles și sunt sigur că vrea să obțină o nouă medalie de aur”, a mai spus Florin Lehaci.

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Copacul Prometeu, vechi de 4.900 de ani, a fost cândva cel mai bătrân din lume. Ce soartă a avut?
SCANDAL Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
11:03
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”
11:00
Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”
ACTUALITATE Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
10:59
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
VIDEO Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
10:58
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
ECONOMIE De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
10:57
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
EXTERNE Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore
10:56
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore

Cele mai noi