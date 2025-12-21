Pe data de 21 decembrie canotorii din lotul național vor intra oficial în mini vacanța de iarnă. Asta nu înainte de a participa la ultima competiție a anului, Cupa României la ergometru.

Soții Maria și Florin Lehaci și-au stabilit „calendarul” distracțiilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Maria și Florin Lehaci știu cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și Anul Nou

„Vom petrece acasă, în familie. Vom merge acasă la Ionela și la Marius (nr. sora, respectiv cumnatul lui Florin).

Abia așteptăm să ne jucăm cu nepoțelul. Nu l-am văzut de ceva vreme și ne e tare dor de el. În privința distracțiilor ne-am dori tare mult să ningă, dar nu știu dacă prognoza meteo ne va ajuta în acest sens.

Dacă nu va fi zăpadă avem un plan ” B” pentru a nu lăsa distracția să ne aștepte.

Vom face niște ture off-road cu mașinile prin pădure. Vă asigur că adrenalina e ridicată la maximum. Va fi o vacanță care va trece din păcate foarte repede. Pe data de 4 ianuarie trebuie să revenim în cantonamentul de la Snagov”, a mai spus Florin Lehaci .

Au scris istorie în China, la Shanghai

La Campionatele Mondiale de seniori, competiție care s-a desfășurat în China, la Shanghai, Maria și Florin Lehaci au scris istorie în canotajul mondial. Cei doi au devenit campioni mondiali trăgând în aceeași barcă.

E vorba de barca de opt plus unu mixt. O probă în premieră la un campionat mondial. Mai mult decât atât cei doi valoroși canotori figurează pe lista canotajului mondial ca fiind primul cuplu care câștigă o medalie atât de importantă, după ce au concurat împreună în aceeași barcă.

Vrea medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles

La ediția olimpică de la Paris din 2024, Maria avea să devină campioană olimpică, după o cursă fantastică făcută alături de colegele ei, în barca de opt plus unu.

„Această medalie cucerită de Maria m-a ambiționat foarte mult. Pentru Los Angeles nici nu concep să nu urc pe podiumul de premiere, pe primul loc. Altfel stau în casă două medalii de aur.

Poate chiar mai multe, pentru că și Maria va concura la Los Angeles și sunt sigur că vrea să obțină o nouă medalie de aur”, a mai spus Florin Lehaci.