Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”

Marian Iancu l-a atacat pe Mircea Lucescu într-o postare pe Facebook. Replica vine după ce selecționerul a fost deranjat că fostul patron al echipei Poli Timișoara comentează despre națională.

„Mă uitam ce spune Marian Iancu. Iese ăsta din închisoare. Un escroc ordinar. Un om care a făcut atât de mult rău îşi permite să mai discute despre alţi oameni” declara Mircea Lucescu, la Fanatik.

Iancu a explicat e ce a fost în închisoare și i-a adus aminte reputatului antrenor că echipa din Timișoara l-a eliminat din Liga Campionilor. Dar, a folosit cuvinte dure, Il Luce fiind catalogat ca senil și mincinos.

Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar

Naționala a pierdut amicalul cu Cananda, 0-3, și cu Cipru a remizat, 2-2, în preliminariile CM 2026.

„Domnule Lucescu, Timișoara nu te uită și nu te iartă. Nici Bunul Dumnezeu nu o face. Se vede. Cu atât mai puțin fotbalul, unde ca antrenor te-ai comportat ca un milițian agresiv și obraznic. Cine nu stătea capră în fața ta îl retrogradai. Așa cum ai făcut cu Politehnica Timișoara la acea vreme. Nu am fost condamnat pentru escrocherii ca să mă faci dumneata “escroc ordinar”, ci pentru evaziune fiscală, considerând ca facturile din contabilitate erau fără regim special, ceea ce a fost o pură interpretare, toate fiind legale, emise de stat, nu de mine. Și cu atât mai mult, condamnarea nu are nicio legătură cu fotbalul, unde conduita mea a fost una de excepție.

Chiar și atunci când, clubul condus de mine, te-a scos din Champions League, tu fiind deținător de cupă europeană. Timișoara atunci s-a răzbunat pentru tot răul pe care l-ai făcut. Mincinos și neasumat, încrezut, obraznic și arogant ai fost mereu. Chiar și atunci când ai fost la mine la birou, asigurându-mă ca dacă semnez cu Răzvan Lucescu, ca antrenor la Timișoara, semnez în fapt doi într-unul, oferindu-te voluntar. Am refuzat atunci o fosilă de milițian comunistoid. Nu aveai loc la Timișoara. Am dreptul să te judec post-factum pentru toate aceste episoade și pentru ca odată, în fotbal, în Champions League, am fost mai bun ca tine și ca patronul tău miliardar.

Doare ?! Știu ! Rău de tot. Dar acesta este adevărul. Nu am făcut nimic în viața mea ?! Asta ai zis. Of, biet bătrân senil, uituc și mincinos. Îți recomand pamperși, scutece pentru adulți, dar nu la fund, la gură ! Când torni cuvinte, pute” a scris Iancu pe rețelele sociale.