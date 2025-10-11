Prima pagină » Sport » Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”

Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei"

11 oct. 2025, 12:15, Sport
Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”

La partida cu Moldova, scor 2-1 pentru România, imnul României a fost interpretat de Lidia Buble, în timp ce al Moldovei a fost interpretat de Tania Turtureanu.

Managerul FCSB nu crede că este o soluție adecvată pentru că este un model copiat și pentru că acest cântec solemn nu are ritm precum altele în Europa.

Meme Stoica, declarație controversată despre imnul național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”

„În primul rând mie nu-mi place imnul. Mie îmi place imnul Italiei, nu dau doi bani pe cum se cântă. Mi se pare ceva îngrozitor să pui pe cineva să cânte imnul, dar nu vreau să… eu am alte preferințe muzicale.

Mie îmi place să aud cântece de genul ăsta… îmi plăceau cântecele patriotice cântate de corul armatei. Americanii au făcut asta primii, că ei au început să pună persoane să cânte imnul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Am făcut probele de sunet pentru meciul cu Moldova. Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas.

Doar gândul că voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, spusese Lidia Buble pe Instagram, cu o zi înainte de partidă.

Ce a spus FR de Fotbal

Federația Română de Fotbal a explicat de ce s-a ajuns ca mai multe nume importante să cânte imnul național:

„În urma feedback-ului primit de la spectatori, momentul imnului este printre cele mai apreciate ale serii, iar majoritatea fanilor preferă ca acesta să fie cântat de un artist, mai exact peste 90% dintre cei care completează formularul post-event.

FRF înțelege dorința unora dintre suporteri de a cânta imnul împreună cu jucătorii, însă acest lucru nu se întâmplă în toate sectoarele stadionului, lucru dovedit la partidele în care nu a existat un artist.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”.

Reprezentativa României de fotbal a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, selecționata Republicii Moldova, într-un meci amical.

