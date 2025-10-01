Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, a vorbit despre debutul echipei în Conference League. A spus că nu merge în Polonia, la meciul cu Rakow, și a afirmat că Rădoi are tot lotul valid.

Rakow – Universitatea Craiova se joacă în prima etapă din grupa Conference League joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Meciul e în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Programul Universităţii Craiova în grupa de Conference League: Rakow Chestochowa – Universitatea Craiova, 2 octombrie, ora 22.00, Universitatea Craiova – FC Noah, 23 octombrie, ora 22.00, Rapid Viena – Universitatea Craiova, 6 noiembrie, ora 22.00, Universitatea Craiova – FSV Mainz, 27 noiembrie, ora 19.45, Universitatea Craiova – Sparta Praga, 11 decembrie, ora 19.45, AEK Atena – Universitatea Craiova, 18 decembrie, ora 22.00.

Mihai Rotaru anunță înainte de debutul Universității Craiova în Conference League. „Vor lua prime din ce se încasează. E o rețetă financiară bună”

„Emoții mari ca înainte de orice meci, nu e ceva diferit, nu contează că jucăm cu Metaloglobus, Real Madrid, Rakow, sau Rapid, emoții inerente. Așteptăm cu mai multă nerăbdare, dar emoțiile sunt asemănătoare cu cele din alte meciuri. Nu o să merg la meci, am anumite lucruri de rezolvat în țară.

Nu sunt probleme de lot, cel puțin în această dimineață, toată lumea este aptă, inclusiv cei care au avut probleme minore au revenit. Toți sunt la luptă, la război, ca să zicem așa. Eu nu fac strategii, asta trebuie să întrebați staff-ul tehnic. Deviza clubului este să jucăm cu ce este mai bun, ca să luăm tot din meci. Nu știu echipa de mâine, nu știu care va fi abordarea, la fel și în cazul meciului de duminică, nu știu, este filosofia clubului.

Suntem în Europa, abordăm cu cel mai bun prim 11, nu menajăm pe nimeni, putea să fie oricine adversar, aveam aceeași politică. Nu conta că jucăm cu FCSB după, puteam să jucăm cu Slobozia, Metaloglobus, Rapid sau Dinamo. O să mai fie menajați unii jucători la alte meciuri, dar depinde și de problemele de sănătate.

(n.r. dacă a făcut o simulare cât va câștiga din Conference) Depinde câte puncte facem, există diferențe, putem să facem o simulare, dar nu să vorbim de sume. Jucătorii și staff-ul vor primi prime din ce se încasează, este o rețetă financiară bună.

Am vândut aproximativ 10.000 de pachete pentru Conference, mai sunt 3 săptămâni. Ne așteptăm ca la primul meci acasă și la celelalte meciuri să fim sold-out sau aproape de sold-out. Suntem bine acum, în continuare se vând, este ok. (n.r. despre obiectiv) Avem un obiectiv intern, nu pot să-l spun, avem niște planuri, am construit o bonusare extrem de tentantă dacă ne atingem numărul de puncte și obiectivul, este o construcție internă și o ținem pentru noi. Echipa este 100% pregătită să lupte pe 3 fronturi, avem un lot extrem de numeros, valoros. Suntem un lot bine construit, putem, suntem bine pregătiți”, a declarat Mihai Rotaru, la GSP.