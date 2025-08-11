Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, i-a dat un răspuns dur lui Gigi Becali. Totul a plecat de la modificarea regulii privind înscrierea jucătorilor pe lista pentru Superliga.

FCSB l-a reintrodus pe Edjouma pe listă, dar după ce Gigi Becali a cerut schimbarea regulii către LPF și FRF, care s-au conformat. Detalii despre întreaga poveste și cum s-a ajuns la contrele dintre FCSB și cei de la Universitatea Craiova sau Rapid.

Gigi Becali a avut un atac și asupra celor de la Rapid. Oltenii și giuleștenii au spus că vor contesta modificarea adusă de FCSB.

Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”

„M-a deranjat că a spus de lipsa bunului-simț juridic și de lipsă de inteligență. Nu e dânsul în măsură să vorbească despre lipsa de inteligență și despre lipsă de bun-simț juridic. Nu contestăm că era o regulă proastă. Dar nu schimbi în timpul competiției, nu schimbi în timpul jocului regulile, asta spune bunul-simț juridic. Nu mă interesează ce spune Gigi Becali.

Am dat un comunicat comun noi și Rapid. Nu ne interesează FCSB. Ne interesează că vine X și zice că schimbă regulile jocului. Nu ne interesează că e bine sau e rău, ne interesează că nu schimbăm în timpul jocului. Noi cerem suspendarea decizie până la următoarea perioadă de mercato. Plus consultarea echipelor, membrilor. Nu ne-a consultat nimeni.

L-au consultat doar pe cel mai mare membru, pe Gigi. Noi am fi spus da. Dar nu în timpul jocului, o facem peste 6 luni. Noi am făcut demersuri, e cazul Gardoș. Când era la Craiova i-am reziliat contractul și am făcut unul nou. Noi am sunat dacă putem schimba regula și au zis că nu, că nu putem schimba în timpul campionatului.

Începuse campionatul, fusese accidentat, apoi am vrut să-l reintroducem. Au fost de bun-simț, au zis că nu putem schimba regulile în timpul jocului. Edjouma probabil nu a vrut acum să facă alt contract. Noi atunci am reziliat și am făcut un nou contract, Florin a fost de acord, a fost totul regulamentar”, a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.