Prima pagină » Sport » Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”

Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”

11 aug. 2025, 09:32, Sport
Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”

Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, i-a dat un răspuns dur lui Gigi Becali. Totul a plecat de la modificarea regulii privind înscrierea jucătorilor pe lista pentru Superliga.

FCSB l-a reintrodus pe Edjouma pe listă, dar după ce Gigi Becali a cerut schimbarea regulii către LPF și FRF, care s-au conformat. Detalii despre întreaga poveste și cum s-a ajuns la contrele dintre FCSB și cei de la Universitatea Craiova sau Rapid.

Gigi Becali a avut un atac și asupra celor de la Rapid. Oltenii și giuleștenii au spus că vor contesta modificarea adusă de FCSB.

Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”

„M-a deranjat că a spus de lipsa bunului-simț juridic și de lipsă de inteligență. Nu e dânsul în măsură să vorbească despre lipsa de inteligență și despre lipsă de bun-simț juridic. Nu contestăm că era o regulă proastă. Dar nu schimbi în timpul competiției, nu schimbi în timpul jocului regulile, asta spune bunul-simț juridic. Nu mă interesează ce spune Gigi Becali.

Am dat un comunicat comun noi și Rapid. Nu ne interesează FCSB. Ne interesează că vine X și zice că schimbă regulile jocului. Nu ne interesează că e bine sau e rău, ne interesează că nu schimbăm în timpul jocului. Noi cerem suspendarea decizie până la următoarea perioadă de mercato. Plus consultarea echipelor, membrilor. Nu ne-a consultat nimeni.

L-au consultat doar pe cel mai mare membru, pe Gigi. Noi am fi spus da. Dar nu în timpul jocului, o facem peste 6 luni. Noi am făcut demersuri, e cazul Gardoș. Când era la Craiova i-am reziliat contractul și am făcut unul nou. Noi am sunat dacă putem schimba regula și au zis că nu, că nu putem schimba în timpul campionatului.

Începuse campionatul, fusese accidentat, apoi am vrut să-l reintroducem. Au fost de bun-simț, au zis că nu putem schimba regulile în timpul jocului. Edjouma probabil nu a vrut acum să facă alt contract. Noi atunci am reziliat și am făcut un nou contract, Florin a fost de acord, a fost totul regulamentar”, a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Nu știu care ar fi următorii pași dacă nu ne acceptă demersul. E o situație neplăcută. Cei de la CFR au zis că nu pot contesta, pentru că îi avantajează și pe ei. Au zis că avem dreptate, nu poți schimba regulile în timpul jocului, dar nu pot contesta public, pentru că îi avantajează și pe ei. Există un pol de putere, care e Gigi, și e neplăcut pentru restul participanților, dar doar atât. A fost un abuz în această situație. Trebuia să fim consultați. Decizia nu trebuia să fie luată după începutul campionatului. Dar, repet, regula era o prostie, și noi voiam să o schimbă încă de acum câțiva ani – Mihai Rotaru

Citește și

SPORT Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
10:38
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
SPORT Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber”
06:17
Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber”
SPORT Gigi Becali, replică în scandalul cu Rapid și Universitatea Craiova. „Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege”
20:30
Gigi Becali, replică în scandalul cu Rapid și Universitatea Craiova. „Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege”
SPORT Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara
20:04
Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara
SPORT Gigi Becali are o afacere de 13 milioane de euro blocată. „Cum să pui condiții, nebunule?”
15:22
Gigi Becali are o afacere de 13 milioane de euro blocată. „Cum să pui condiții, nebunule?”
SPORT Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție”
10:36
Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție”
Mediafax
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
SMS-ul pe care îl vor primi toți românii. Confirmarea, obligatorie
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Președintele României, Nicușor Dan, dovadă de omenie și dedicare față de familie! Ce a făcut acesta, în weekend? "Mai avem puțin, vezi?"
RadioImpuls
Sărbătoare mare pe 11 august 2025, în CALENDARUL ORTODOX. Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre. Rugăciunea pe care e bine să o citească pentru curățirea gândurilor și liniște sufletească
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Gestul simplu care ajută sănătatea inimii după menopauză
POLITICĂ Victor Negrescu, săgeți la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
12:03
Victor Negrescu, săgeți la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
POLITICĂ Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
11:53
Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
VIDEO Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
11:50
Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
ULTIMA ORĂ Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
11:48
Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
VIDEO Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
11:32
Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
EXTERNE JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
11:21
JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
ACTUALITATE Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
VIDEO Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
ACTUALITATE Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
ACTUALITATE ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța
ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța
POLITICĂ Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „
Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „