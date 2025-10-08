Universitatea Craiova a anunţat, miercuri, că fotbalistul Mihnea Rădulescu, care s-a accidentat în weekend, a fost operat cu succes la Roma.

Fotbalistul Under 21 a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la nivelul genunchiului stâng, la meciul cu FCSB, de duminică, din Superliga.

Mihnea Rădulescu, operat de urgență la Roma! Ce probleme au oltenii cu regula Under 21

„Mihnea Rădulescu fost operat astăzi la Roma în clinica Villa Stuart de către Prof. Pier Paolo Mariani. Intervenţia chirurgicală a fost una de succes, fără complicaţii. Mihnea se va întoarce vineri în România”, precizează clubul oltean.

Oltenii mai au în lot trei fotbaliști Under 21: David Matei (19 ani, mijlocaș central), Darius Fălcușan (19 ani, fundaș central) și Luca Băsceanu (29 ani, mijlocaș ofensiv).

Tehnicienii din prima ligă mizează puțin pe fotbaliștii care n-au trecut de 20 de ani. Numai 4% din timpul total de joc le-a fost alocat în stagiunea precedentă din SuperLigă.

În comparație, Belgia are 9%, Danemarca 12% și Franța 9%. Media în topul primelor 20 de țări din clasamentul coeficienților este de 6%, conform unui studiu al centrului de Intelligence al FRF.

Când vine vorba de fotbaliști U23, România le-a rezervat 24% din timpul de joc. Belgia are mai mult decât dublu, 49%, urmată de Olanda și de Austria, ambele cu 46%, apoi de Danemarca – 43%. Elveția stă și ea bine, 39%, apoi vin Franța (38%), Portugalia (37%) și Suedia (36%).

De 9 ani este în vigoare regula Under 21

Grupările din Superliga au fost obligate de FRF să folosească pe toată durata meciurilor un jucător sub 21 de ani, format la nivel naţional, începând cu ediţia 2016-2017.

La momentul respectiv, regula U21 a fost întâmpinată cu reticenţă de reprezentanţii grupărilor din Liga I, aceştia votând împotrivă în Comitetul Executiv al FRF din 22 februarie 2016, susţinând că ea va duce la scăderea competitivității campionatului.