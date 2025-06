Militarii Invictus și Mihai Covaliu, președintele COSR, acțiune de suflet pe vârful Omu. Ce au făcut de Ziua Drapelului

Sute de persoane, printre și președintele COSR, Mihai Covaliu, sau militarii Invictus, au arborat un tricolor imens de Ziua Drapelului pe vârful Omu, 2507 metri.

Aici a fost afișat un drapel de 100 de metri și s-a păstrat un moment de reculegere în cinstea eroilor neamului.

În trecut, Invictus România a arborat steagul de Ziua Drapelului Național și pe vârfurile Moldoveanu sau Negoiu.

Militarii Invictus și Mihai Covaliu, acțiune de suflet pe vârful Omu. Ce au făcut de Ziua Drapelului

„Ziua Drapelului care ne aduce aminte, în fiecare an, despre sacrificiile înaintașilor noștri pentru libertate, unitate și identitate. Drapelul Național ne învață despre onoare, despre luptă, despre sacrificiu, dar mai ales despre unitate. Indiferent de loc, vârstă, profesie sau crez, sub tricolorul României suntem o singură inimă. Pe vârful Omu, nu am fluturat un steag, ci am înălțat o promisiune: aceea că nu vom renunța niciodată la valorile care ne țin împreună. Prin fiecare pas pe care îl vom face, prin fiecare efort, prin fiecare bătaie de inimă, vom duce mai departe această promisiune” e mesajul acțiunii la care au participat, cu sprijinul Aqua Carpatica, militari, sportivi, tineri și voluntari.

„Prin această ascensiune simbolică, comemorăm sacrificiul suprem al eroilor noștri și ducem mai departe respectul pentru valorile și simbolurile naționale. Mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației de a participa la activitatea de sărbătorire a Zilei Drapelului Național, prin sport. Ascensiunea până pe Vârful Omu și desfășurarea unui drapel național de 100 de metri ne-au arătat că atunci când suntem uniți, orice provocare devine mai ușor de înfruntat. Împreună am demonstrat că spiritul național, solidaritatea și respectul pentru simbolurile țării ne pot duce până la cele mai înalte culmi”, arată pagina de Facebook Invictus.

Echipa României la Jocurile Mondiale Invictus din Canada a câștigat nouă medalii, dintre care trei de aur, două de argint și patru de bronz

La Dusseldorf, în 2023, România a înregistrat cel mai bun palmares din istorie

România a participat pentru a cincea oară la Jocurile Invictus, cu o echipă formată din 19 militari răniți, clasați cu gradele I, II și III de invaliditate sau apt limitat, la șapte discipline sportive adaptive individuale, respectiv schi alpin, snowboarding, schi nordic, curling, skeleton, înot, canotaj în sală, și una de echipă – volei din poziția șezând