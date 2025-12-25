Prima pagină » Sport » Andrei Nicolescu a spus cu cine se bate Dinamo la TITLU: „Va fi cel mai puternic adversar”

Andrei Nicolescu a spus cu cine se bate Dinamo la TITLU: „Va fi cel mai puternic adversar”

25 dec. 2025, 10:58, Sport
Andrei Nicolescu a spus cu cine se bate Dinamo la TITLU: „Va fi cel mai puternic adversar”
FOTO: prosport.ro

Preşedintele de la Dinamo, Andrei Nicolescu, crede că FCSB va fi cea mai puternică adversară din play-off, dar echipa roș-albastră nu e încă în primele șase ale campionatului.

Dinamo e pe locul patru, 38 de puncte, și putea ajunge lider dacă învingea UTA, dar a pierdut meciul de la Arad, și Craiova a încheiat anul pe prima poziție, după ce a învins pe FK Csikszereda.

FCSB e pe locul nouă, 31 de puncte, la două de play-off, și nu a mai pierdut de cinci etape, având trei victorii și două remize.

Andrei Nicolescu a spus cu cine se bate Dinamo la titlu: „Va fi cel mai puternic adversar în play-off”

„Pentru noi, pentru Dinamo, va fi probabil cel mai puternic adversar în play-off. Aşa o văd. Datorită faptului că ei vin după două titluri câştigate, au mentalitatea asta. Ca exemplu, noi am fost la mâna noastră să terminăm anul ăsta pe primul loc, dar experienţa jucătorilor pe care îi avem noi acum în lot abia acum se configurează, creşte. Probabil că nu au ştiut să gestioneze asta de maniera în care să nu aibă surprize. Şi am avut surprize.

Pe când aici, eu nu cred că dacă FCSB ajunge într-o situaţie să câştige un meci ca să vină pe primul loc, nu ştiu ei să-şi ia toate măsurile să înţeleagă lucrul ăsta. Noi construim încă. Eu cred că maturitatea jucătorilor de acolo o face pe FCSB cel mai puternic adversar din play-off”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„Păi nu ce ar însemna, trebuie să-l ia”

Dar, Gigi Becali spune că FCSB va lua titlu într-o luptă cu Universitatea Craiova. „Ce ar însemna pentru FCSB să ia titlul în condițiile în care a luptat pentru accederea în play-off? Păi nu ce ar însemna, trebuie să-l ia. Nu că ce ar însemna, vii la mine cu ce ar însemna. La mine nu e cu ce ar însemna, la mine trebuie să-l iei. Lupta va fi numai și numai, și numai, și numai, și numai, și numai cu Craiova! O să vedeți voi dacă cunosc eu fotbal”, a declarat Gigi Becali.

Recomandarea video

Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce aduce ghinion să lași o pălărie pe pat?
INEDIT Cel mai lung tunel din lume străbate un munte și leagă două orașe. Ce lungime are
11:00
Cel mai lung tunel din lume străbate un munte și leagă două orașe. Ce lungime are
POLITICĂ Sorin Grindeanu, mesaj în sfânta zi de Crăciun: „Vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România”
10:47
Sorin Grindeanu, mesaj în sfânta zi de Crăciun: „Vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Doctrina de securitate americană a tras după ea doctrina de securitate a NATO
10:30
Valentin Stan: Doctrina de securitate americană a tras după ea doctrina de securitate a NATO
POLITICĂ Nicușor Dan, mesaj în ziua de Crăciun: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă”
10:17
Nicușor Dan, mesaj în ziua de Crăciun: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă”
ANALIZA de 10 Crește riscul unui război interreligios în Nigeria. Creștinii sunt uciși de jihadiștii Boko Haram, Trump face „planuri de război”. „Conflict acutizat, Legea Sharia și criza umanitară fac ravagii”
10:00
Crește riscul unui război interreligios în Nigeria. Creștinii sunt uciși de jihadiștii Boko Haram, Trump face „planuri de război”. „Conflict acutizat, Legea Sharia și criza umanitară fac ravagii”
METEO Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
10:00
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Cele mai noi