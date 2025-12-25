Preşedintele de la Dinamo, Andrei Nicolescu, crede că FCSB va fi cea mai puternică adversară din play-off, dar echipa roș-albastră nu e încă în primele șase ale campionatului.

Dinamo e pe locul patru, 38 de puncte, și putea ajunge lider dacă învingea UTA, dar a pierdut meciul de la Arad, și Craiova a încheiat anul pe prima poziție, după ce a învins pe FK Csikszereda.

FCSB e pe locul nouă, 31 de puncte, la două de play-off, și nu a mai pierdut de cinci etape, având trei victorii și două remize.

Andrei Nicolescu a spus cu cine se bate Dinamo la titlu: „Va fi cel mai puternic adversar în play-off”

„Pentru noi, pentru Dinamo, va fi probabil cel mai puternic adversar în play-off. Aşa o văd. Datorită faptului că ei vin după două titluri câştigate, au mentalitatea asta. Ca exemplu, noi am fost la mâna noastră să terminăm anul ăsta pe primul loc, dar experienţa jucătorilor pe care îi avem noi acum în lot abia acum se configurează, creşte. Probabil că nu au ştiut să gestioneze asta de maniera în care să nu aibă surprize. Şi am avut surprize.

Pe când aici, eu nu cred că dacă FCSB ajunge într-o situaţie să câştige un meci ca să vină pe primul loc, nu ştiu ei să-şi ia toate măsurile să înţeleagă lucrul ăsta. Noi construim încă. Eu cred că maturitatea jucătorilor de acolo o face pe FCSB cel mai puternic adversar din play-off”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„Păi nu ce ar însemna, trebuie să-l ia”

Dar, Gigi Becali spune că FCSB va lua titlu într-o luptă cu Universitatea Craiova. „Ce ar însemna pentru FCSB să ia titlul în condițiile în care a luptat pentru accederea în play-off? Păi nu ce ar însemna, trebuie să-l ia. Nu că ce ar însemna, vii la mine cu ce ar însemna. La mine nu e cu ce ar însemna, la mine trebuie să-l iei. Lupta va fi numai și numai, și numai, și numai, și numai, și numai cu Craiova! O să vedeți voi dacă cunosc eu fotbal”, a declarat Gigi Becali.