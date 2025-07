Ministrul Apărării, mesaj ferm despre viitorul echipei STEAUA: „Trebuie să ne asociem cu un investitor solid”

Continuă incertitudinea în ceea ce privește viitorul clubului Steaua București. Promovarea în Liga 1 rămâne o himeră, în ciuda parcursului bun din eșalonul secund și a faptului că echipa antrenată de Daniel Oprița și-a câștigat pe teren dreptul de a trece la un nivel superior. Noul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit declarații clare privind direcția în care trebuie să meargă clubul Armatei pentru a-și atinge obiectivele.

Printre altele, se are în vedere inclusiv o posibilă asociere cu un partener privat solid, care să aducă aportul financiar necesar susținerii performanței.

Legea Sportului a fost modificată în ultimul moment astfel încât amendamentele aduse să nu permită echipei Steaua să promoveze în primul eșalon. Cu toate acestea, discuțiile despre viitorul „roș-albaștrilor” rămân aprinse, iar fanii legendarului club din Ghencea vor să afle încotro se îndreapta echipa favorită.

CSA Steaua, club aflat sub umbrela MApN, are un buget limitat și nu poate accede în Superligă în actuala structură juridică, chiar dacă performanțele sportive i-ar da dreptul să promoveze.

Într-o intervenție la TVR Info, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a promis că se va implica personal în evaluarea situației actuale de la Steaua. În context, el a precizat că a solicitat un raport financiar și administrativ complet.

„Am primit sute de mesaje de când am fost nominalizat ca ministru. Este un simbol şi aproape de inimile tuturor, nu doar o dată unul dintre noi a stat cu inima cât un purice la câte un meci de fotbal şi ne-am uitat la marii eroi ai sportului românesc de la Steaua. Ştim ce înseamnă Steaua, că este un mare simbol pentru toată naţiunea, nu doar pentru armată.

Vreau să mă uit atent la ce se întâmplă acolo. Sunt pasionat de sport şi o să-mi dau mult timp pentru asta să vedem ce putem face mai bine, cum putem cheltui… Am cerut un raport şi o să am în zilele următoare un raport financiar şi administrativ pe tot ce înseamnă clubul Steaua …şi sunt multe discipline la Steaua. Echipa de fotbal are buget două milioane şi ceva de euro din 30 de milioane”, a declarat Ionuţ Moşteanu.