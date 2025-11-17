Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu a răbufnit, după ce România a ratat calificarea directă la CM 2026. „Am cea mai mare vină, dar eu mă demit, nu mă demite nimeni”

17 nov. 2025, 13:49, Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu a spus înaintea meciului cu San Marino că nu pleacă de la națională. Tricolorii joacă ultimul meci din preliminariile CM 2026 marţi seară, la Ploieşti, de la ora 21.45.

România a pierdut cu Bosnia, 1-3, în penultima etapă a grupei H, și a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial. Echipa națională poate ajunge la turneul final dacă învinge la baraj, acolo unde joacă pentru că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Echipa noastră națională este în urna 4 la tragerea la sorți a barajului pentru Mondial. Va întâlni un adversar din urna 1, care până la ultimele meciuri din preliminarii poate fi Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.

„Nu mă întrebaţi de altceva, doar de jocul de mâine. Nimic altceva nu mă interesează acum. Am avut o discuţie aseară, a fost dificil de purtat. Am reluat meciul şi ce s-a întâmplat cu Bosnia, apoi am prezentat San Marino.

Încă nu pot să mă desprind de ultimul meci, am făcut greşeli enorme, nu pot să vă spun mai multe, orice s-ar transforma în critică. Eu trebuie să iau măsuri.

Nu este posibil ca după un meci senzaţional cu Austria, să faci greşeli aici, mai aici după o primă repriză bună. Nu există comunicare, le-am spus că vreau să-i aud urlând în teren. Nu a fost comunicare.

A fost şi arbitrul incredibil, mai ales că trebuia să întrerupă jocul după scandările rasiste. Se vedea că totul a fost pregătit, nu a fost nimic întâmplător. Există o limită a acestui lucru. În disputa cu ei, ei au avut o repriză, noi trei. Mi-aş dori ca echipa României să mai întâlnească Bosnia în alte condiţii. Nu se poate cu acest arbitraj.

Meciul l-am pierdut pentru că ne-a fost frică şi nu am jucat cum trebuia să jucăm. Nu am făcut ce trebuia să facem. Pentru necalificare eu am cea mai mare vină. Eu sunt responsabil pentru rezultat, ei pentru joc. Eu mă demit, nu mă demite nimeni. Echipa se construieşte, nu se ştie dacă eu voi mai fi la baraj.

Până în martie mai e timp, eu am o vârstă, poate mă îmbolnăvesc. Nu se ştie ce se va întâmpla”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă pentru meciul cu San Marino.

