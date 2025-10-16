Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător al echipei naționale a României

Selecționerul României Mircea Lucescu i-a cerut scuze jucătorului de la FCSB, Florin Tănase. Antrenorul i-a spus mijlocașului că va juca în meciul cu Austria, 1-0, dar fotbalistul echipei roș-albastre nu a prins niciun minut în meciul din preliminariile CM 2026.

Mircea Lucescu a anunțat că mutarea ar fi făcut-o în timpul partidei când unul dintre cei din atac ar fi urmat a fi înlocuit. Dar, accidentarea fundașului Mihai Popescu l-a determinat să- bage în teren pe Ghiță, care a înscris golul cu Austria, 1-0. Iar, în minutul 88 Lucescu l-a introdus pe teren pe Louis Munteanu în locul lui Bîrligea.

Florin Tănase are 24 de prezențe la echipa națională și a înscris cinci goluri.

„Îmi cer scuze public, i-am spus lui Tănase înainte de meci că va juca. Eu consideram că cineva din atac va ceda, dar nu a cedat niciunul. L-am întrebat pe Mihăilă, dar mi-a făcut semn că e în regulă, așa și la Man. Ianis, care mai putea, era în regulă. El a făcut o partidă senzațională! S-a comportat nu doar ca un jucător, ci ca un coordonator de joc și în același timp ca un căpitan de echipă.

Ei jucau de o manieră atât de precisă, atât de organizată, erau atât de siguri pe ei, și fizic la fel. Dacă vedeam că cineva scade randamentul fizic, îl schimbam. Dacă nu, nu poți să schimbi. Există riscul ca atunci când schimbi, cel care intră să iasă din concentrarea echipei și să se comporte diferit.

Este exemplul lui Bîrligea, care a jucat extraordinar. Totuși, am zis să îl schimb în final, să îi dau minute și lui Louis. El va fi un jucător foarte important pentru naționala României în viitor. Louis nu a mai intrat pe traiectoriile lui Bîrligea și astfel că s-a simțit imediat, ne-au dominat, au ieșit cu fundașii.

Bîrligea i-a supus unei așa mari presiuni pe amândoi, încât ei nu au mai avut curajul să iasă. Cum a ieșit, nu am mai făcut același lucru cu Louis, că nu au aceeași calități. Dacă dominam noi în final, Louis ar fi fost în gura porții și ar fi băgat-o în poartă. Ei sunt jucători cu calități diferite”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.